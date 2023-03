Marc Tarabella en Eva Kailli blijven in voorlopige hechtenis

Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella, betrokken bij Qatargate, moet zeker nog een maand in de cel blijven. Eva Kailli, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, blijft nog minstens twee maanden in voorlopige hechtenis.

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vrijdag beslist de voorlopige hechtenis van Marc Tarabella met een maand te verlengen. Dat meldt zijn verdediging. De advocaten van het Europarlementslid hadden om zijn vrijlating gevraagd.

‘Wij zullen blijven vechten om een onschuldige uit de gevangenis te krijgen’, klinkt het in een mededeling. ‘We blijven er immers aan herinneren dat Marc Tarabella onschuldig is, zich niets te verwijten heeft, en nooit geld of geschenken heeft ontvangen in ruil voor zijn opinies.’

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vrijdag ook de voorlopige hechtenis van Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, verlengd, en wel met twee maanden. Dat meldt het federaal parket. Ook de verdediging van Kaili houdt haar onschuld staande.