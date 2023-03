Christel Geerts, moeder van Conner Rousseau, aangesteld als voorzitter van Solidaris

Christel Geerts, de moeder van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, is de nieuwe voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. Dat schrijft De Morgen. Geerts, die zelf ex-burgemeester van Sint-Niklaas is, vervangt Micheline Scheys, wier contract eind vorig jaar afliep.

Jarenlang was Christel Geerts zelf politica in Sint-Niklaas. Eerst als schepen, later ook als burgemeester. Maar sinds de socialisten er in 2018 in de oppositie belandden, verscheen ze minder op het voorplan. In januari verliet ze officieel de politiek.

Maar lang heeft ze niet op haar lauweren gerust, want Geerts is ondertussen alweer aan de slag als voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. In alle luwte had ze daar sinds oktober al een functie opgenomen. Dat er amper gecommuniceerd werd over haar nieuwe functie, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Conner Rousseau haar zoon is.

Geknipte kandidaat

Hoewel het formeel onmogelijk is dat Rousseau een hand heeft gehad in haar aanstelling, is het toch een opvallende zet. De partijtop ontkent niet dat de nieuwe functie van Geerts de banden tussen Solidaris en Vooruit versterkt. ‘Christel is al jarenlang vrijwilliger bij de socialistische mutualiteit. Ze is ook hoogleraar gerontologie. En als moeder van Conner komt de goede band met de partij hen natuurlijk goed uit. Leg die drie samen, en dan weet je waarom ze de geknipte kandidaat is en waarom de raad van bestuur haar voorgedragen heeft’, zegt Rousseaus woordvoerder aan De Morgen.

Het is de raad van bestuur van Solidaris die de keuze voor Geerts heeft gemaakt, maar ook daar heeft Rousseau goede banden. Zo is het geen geheim dat hij het goed kan vinden met secretaris-generaal Paul Callewaert. Rousseau zelf ontkent wel dat hij Solidaris in de richting van zijn moeder heeft geduwd. Volgens hem heeft de raad van bestuur wel vooraf gepolst of hij een probleem had met de aanstelling.