Fietser (13) raakt levensgevaarlijk gewond in Gent

In Gent is vrijdagochtend een ongeval gebeurd met een fietser en een vrachtwagen. Een tiener is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een dertienjarige die met de fiets onderweg was, is vernomen bij de Gentse politie. De tiener werd rond 8 uur aangereden door een vrachtwagen aan het kruispunt van de Brusselsepoortstraat en de Keizervest.

Daar moeten fietsers het verkeer kruisen dat de R40 op wil. Het is op zo’n kruising dat het ongeval gebeurde. Het kind is volgens de eerste informatie ernstig gewond: de tiener is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De Gentse Fietsersbond spreekt over een dodehoekongeval, maar de omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Het is ook nog niet duidelijk of de jongen alleen onderweg was of begeleid werd.

Het is lang niet het eerste ongeval op het bewuste kruispunt. In 2018 belandde een andere tiener ook in het ziekenhuis door een botsing op exact hetzelfde punt, ook met een vrachtwagen.