De benefietsingle ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije werd vrijdag gelanceerd. 35 Vlaamse artiesten zingen op een nieuwe versie van ‘People help the people’, het campagnenummer dat tot nu toe vooral bekend was in de versie van Birdie. Het doel? Extra geld inzamelen voor de actie van Consortium 12-12.

Clouseau, Camille, Bart Peeters, Niels Destadsbader, Laura Tesoro … Zowat de hele Vlaamse muziektop droeg een steentje bij aan de nieuwe benefietsingle. En ook zangeressen Ila en Hadise, beiden met Turkse roots, zongen een stukje tekst in. ‘Ik ben in België geboren, maar mijn roots liggen in Turkije en ik woon er nu al jaren. Dus ik voel me een beetje de brug. Toen ze mij vroegen om mee te werken, zei ik meteen: wanneer gaan we het doen en wanneer kan ik vliegen? Ik ben zo blij dat dit gebeurt en bedank alle collega’s uit de grond van mijn hart’, aldus Hadise.