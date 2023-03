België gaat met Panama strijd aan met drugsmaffia

Veel schepen die drugs vervoeren doen dat onder Panamese vlag. Ons land wil samen met het Centraal-Amerikaanse land de strijd opvoeren.

België en Panama gaan actief informatie uitwisselen die betrekking hebben op mogelijke drugshandel. Verdachte handelingen op en rond schepen, aanwezigheid van onbevoegden, dubieuze ladingen en risicovolle containers: de zeevaartautoriteiten van beide landen gaan het structureel aan elkaar melden. Ook zullen ze nieuw ontdekte smokkelmethodes onmiddellijk aan elkaar kenbaar maken. Er wordt 200.000 euro uitgetrokken voor pilootprojecten voor die gegevensuitwisseling.

Minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de Panamese minister van Maritieme Zaken, Noriel Arauz, hebben daarover een akkoord gesloten in de marge van de ‘Blue Leaders-conferentie’ die in het Centraal-Amerikaanse land plaatsvindt.

Naast de uitwisseling van informatie gaan beide landen op opleidingen inrichten voor personeel aan boord van vrachtschepen, die hen leert verdachte handelingen op te merken en te melden. Het is de bedoeling dat het deel zal uitmaken van de basisopleiding van alle zeevarenden. Bij ons is zo’n opleiding al verplicht voor bepaalde functies op het schip.

Panamese vlag

In de strijd tegen drugstrafiek speelt Panama een sleutelrol. 22 procent van de wereldvloot vaart namelijk onder Panamese vlag, was van het land de grootste vlaggenstaat ter wereld maakt. Veel schepen die uit landen als Colombia cocaïne naar Belgische havens verschepen varen ook onder Panamese vlag.

Daarnaast vertrekt er ook almaar meer cocaïne uit Panama zelf. Vorig jaar stond het land in de top drie van bronlanden bij inbeslagnames in de Antwerpse haven. Dat komt door de strenger optreden van anti-drugsdiensten in cocaïneproducerende landen. Smokkelaars verleggen daarom hun terrein naar Panama.