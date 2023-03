Portland ziet zangeres na zeven jaar vertrekken: ‘Geprobeerd om grenzen te stellen, maar tevergeefs’

Zangeres Sarah Pepels verlaat Portland. Ze zong zeven jaar bij de band van Jente Pironet, maar vindt het nu genoeg geweest. Dat maakt de band bekend op sociale media.

‘Nooit gedacht dat we dit nieuws met jullie zouden moeten delen, maar wat we vreesden is werkelijkheid geworden. Sarah Pepels verlaat de band.’ Zo begint de mededeling die Portland donderdag op sociale media deelt. De mededeling heeft het verder over jaren vol pijnlijke en mooie momenten, en bedankt haar voor wie ze is en wat ze gedaan heeft voor de groep.

Pepels zong alle nummers samen met Jente Pironet, en hun prachtige samenzang was ook waarom zoveel mensen fan waren. Onder meer op Rock Werchter waren ze een graag geziene gast. ‘Zonder haar had Portland nooit kunnen staan waar het nu staat’, aldus de mededeling.

Grenzen stellen

Maar het ging niet langer. ‘De interactie tussen Jente en mezelf was op veel momenten magisch, maar dat was zeker niet altijd het geval’, zegt Pepels. ‘Ik heb geprobeerd om grenzen te stellen, maar naar mijn aanvoelen tevergeefs. Ik ben altijd blijven geloven dat we de situatie konden redden, maar ze bleek uitzichtloos. Om die redenen heb ik beslist om de band te verlaten. Ik ben ervan overtuigd dat Jente de groep zal heruitvinden. Het was een moeilijke beslissing en ik ga de band, crew, fans en muziek missen, maar laat jullie niet met lege handen achter. Geniet alstublieft van wat we al die jaren gemaakt hebben, geniet van Liefde voor muziek (het VTM-programma waar de band aan deelneemt, red.) en Departures, de tweede plaat.’

‘Het vertrek van Sarah laat een diepe indruk op mij na’, zegt Pironet. ‘Het leven als band is intens en duwt ons tot het uiterste. Dat leidde tot een dynamiek die we niet meer ten goede hebben kunnen keren. Ik betreur dat de tussen ons gecreëerde afstand niet overbrugd kan worden, maar respecteer de beslissing die ze neemt. Het zal ongetwijfeld anders zijn zonder Sarah, maar Portland blijft bestaan.’

Portland haalde in 2016 de finale van Humo’s Rock Rally en was twee jaar later een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. De band speelde al op Rock Werchter en was al twee keer genomineerd voor een MIA. Binnenkort zijn Pironet en Pepels te zien in het nieuwe seizoen van Liefde voor muziek, waar ze nummers van andere groepen en artiesten coveren en hun liedjes door diezelfde muzikanten onder handen genomen worden.