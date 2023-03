NMBS houdt voortaan ticketcontroles op het perron

Wie met de trein reist, zal vaker een ticket moeten tonen op het perron of zelfs in de stationshal. Veiligheidsagenten van Securail zullen voortaan tientallen willekeurige controles doen in de stations. Bedoeling is om discussies en agressie uit de trein te houden.

De veiligheidsagenten stellen zich voor zo’n controle op aan de toegangen van het perron of op het perron zelf, om vervolgens de vervoersbewijzen van alle reizigers te controleren. Wie geen ticket kan tonen, mag de trein niet op en moet eerst een vervoersbewijs ­kopen.

De preventieve controles door Securail-veiligheids­agenten werden vorig jaar al getest en lijken te lonen. ‘Gemiddeld heeft bij die controles ongeveer 4 procent van de ­reizigers geen ticket, maar er zijn pieken tot 40 procent’, zegt Hendrik Vanderkimpen, hoofd veiligheid van de NMBS. Bijvoorbeeld bij treinen met veel studenten en van en naar grote evenementen zijn er ­vaker meer reizigers zonder geldig vervoersbewijs.

Volgens Vanderkimpen heeft de coronacrisis sporen zonder ticket in de hand gewerkt. Er waren toen minder controles op de trein. Na de crisis hebben de treinbegeleiders de controles weer opgevoerd, maar sommige reizigers blijken hardleers.

Het doel van de controle­acties is om discussies over vervoersbewijzen buiten de trein te houden. Van de 1.900 gevallen van agressie tegenover NMBS-personeel die ­vorig jaar gemeld werden, had zowat de helft te maken met dergelijke discussies.