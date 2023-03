KMI waarschuwt voor rijmplekken in het westen

Vrijdag start in vele streken grijs met veel lage wolken en zelfs (aanvriezende) mist. Vooral Oost- en West-Vlaanderen is er kans op plaatselijke rijmplekken, zo waarschuwt het KMI.

Na verloop van tijd verschijnen er overal opklaringen. De maxima schommelen in het centrum rond 7 graden.

Vrijdagavond is het eerst nog gedeeltelijk bewolkt met soms brede opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe vanaf het noorden en wordt het overal betrokken tot zwaarbewolkt met tegen de ochtend kans op een spatje motregen in het noorden.

Zaterdag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken. Er kan wat lichte regen of motregen vallen, in de Ardennen smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden elders.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met soms kortstondige opklaringen en er kan soms wat lichte regen vallen. In de Ardennen valt er soms wat smeltende sneeuw en op de hoogste delen zelfs sneeuw. De maxima liggen rond het vriespunt op de Hoge Venen en 4 tot 7 graden elders.

Maandag blijft het zwaarbewolkt met enkele (winterse) buien vanaf de Noordzee. In Hoog­ België gaat er wellicht sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden.

Dinsdag trekt er een neerslagzone van west naar oost door het land en valt er regen of smeltende sneeuw in Laag­- en Midden­-België. In Hoog­-België valt (smeltende) sneeuw. Door de westelijke wind voelt het erg koud aan.