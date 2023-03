Heizel krijgt Antwerpse bekerfinale

De Brusselse Heizel krijgt op 30 april een Antwerpse bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp. Union speelde met de handrem op en miste na penalty’s de kans om voor het eerst sinds 1914 de eindstrijd van de Beker van België te bereiken.

Het was een doelpunt zoals je wel eens in computerspelletjes ziet. Vanuit een prettige hoek voor vrijschopspecialisten, schuin rechts voor het doel van de eigen spionkop, ging Vincent Janssen achter de bal staan. De Nederlandse topschutter van de ‘Great Old’ had in de eerste helft de beste Antwerpse kans zwak binnen het bereik van Union-doelman Anthony Moris getrapt. Maar tien minuten ver in de tweede helft liet hij de kans om Antwerp een zetje naar de Heizel te geven, niet liggen. Alsof hij het controleponeel van een spelconsole vasthad, stuurde hij de bal naar de linkerbovenhoek van het doel. Even was het stadion stil genoeg om het leer langs de doelnetten van polypropeen te horen ruisen. Dan barstten 16.000 rood-witte fans uit in luid gebulder en gezang. De Bosuil was uitverkocht voor een wedstrijd die aanvoerder Toby Alderweireld vooraf de ‘match van het jaar’ had genoemd.

De Rode Duivel zelf vierde zijn 34ste verjaardag in mineur. Nog voor het rust was moest de verdediger het veld verlaten met een spierblessure. Mogelijk is hij enkele weken out. Dat is onder meer slecht nieuws voor de nationale ploeg, die op 24 maart een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden speelt. De 19-jarige Zeno Van den Bosch loste zijn vijftien jaar oudere ploegmaat af.

Antwerp moest een 1-0 uit de heenmatch ophalen. Een maand geleden had de ploeg van Mark van Bommel zich in het Dudenpark offensief werkonwillig getoond. De Nederlandse trainer gaf na afloop toe dat zijn team toen grotendeels op veilig had gespeeld. Belangrijke basisspelers ontbraken al enkele weken bij Antwerp. Er was Van Bommel veel aan gelegen om met een zo min mogelijke achterstand de terugwedstrijd aan te vatten. Daar rekende hij op de vocale gloed van de thuisaanhang om zijn team over de streep te krijgen.

De club schaarde zich achter de strategie en spande zich in om het stadion uit te verkopen. Dat lukte – precies 16.133 fans waren op een donderdagavond laat in Deurne-Noord verzameld. Maar in de eerste helft kwam het plannetje maar moeizaam onder stoom. Antwerp startte wel met aanvallende intenties, maar deze keer was het Union dat de angel uit de wedstrijd haalde. Nog lang voor de rust probeerden de Brusselaars al tijd te winnen.

Op één grote mogelijkheid voor Janssen na, toonde Antwerp te weinig tanden voor rust. Op zijn kousenvoeten sprokkelde Union enkele doelrijpe kansen bij elkaar. Siebe Van der Heyden miste zijn schot na een vrijschop van Teddy Teuma. Ook Victor Boniface, Loïc Lapoussin en Senne Lynen nog halve mogelijkheden.

Vanop vrije trap bracht Vincent Janssen Antwerp dan toch langszij. En niet veel later scoorde de Nederlander bijna zijn tweede, maar zijn plaatsbal belandde op de paal. Ook Gyrano Kerk liet nog voor het einde van de reguliere tijd de 2-0 liggen.

Het einde van de tweede helft was nerveus. Plots kwam Union weer opzetten. Maar Victor Boniface, die net als Teddy Teuma niet lekker in de wedstrijd zat, mikte naast.

In de verlengingen gebeurde bijna niets meer. Anthony Moris bood Antwerp nog de beste mogelijkheid aan. De Union-doelman duwde een corner voor de voeten van Willian Pacho, die te verrast leek om te scoren. Union-invaller Yorbe Vertessen liet één schuchtere poging naast noteren.

In de strafschoppenserie miste Vincent Janssen eerst voor Antwerp. Maar Jean Butez redde de penalty’s van Simon Adingra en Teddy Teuma. Gaston Avila schoot Antwerp naar de Heizel.

Union strandt net als in 2019 in de halve finales. Toen waren de Brusselaars nog een club uit 1B en was KV Mechelen, eveneens uit 1B, de boosdoener. Nu verloor Union voor het eerst sinds de promotie drie keer op rij. Het moet op zoek naar oude waarden en een nieuwe onbevangenheid om de laatste doelen van het seizoen af te vinken: twee duels met Union Berlin in de Europa League en de inhaalrace op Racing Genk in de titelstrijd.