Met Wayne Shorter verliest de jazz niet alleen een topsaxofonist, maar vooral ook een begenadigd componist. Niet alleen boezemvriend Herbie Hancock, de héle jazzwereld is in diepe rouw.

Op 12 november 2021 beleefde Wayne Shorter wat nu een van zijn laatste gloriemomenten blijkt te zijn geweest. Die dag ging in Boston (VS) Iphigenia in première, de opera die hij samen met de veel jongere ...