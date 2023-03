Regering vraagt inlichtingendiensten om risicoanalyse van Tiktok

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft de inlichtingendiensten gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren voor Tiktok. De vraag komt er nadat de Europese Commissie aan medewerkers had gevraagd om de app te verwijderen.

De federale regering heeft de inlichtingendiensten gevraagd om de werking van apps als Tiktok, en de risico’s op spionage en beïnvloeding, te analyseren. Die analyse wordt in de loop van volgende week besproken tijdens het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid.

Tiktok ligt onder vuur sinds Bytedance, het Chinese technologiebedrijf achter de app, toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. De bekentenis volgde op onthullingen van het ­Amerikaanse zakenblad Forbes dat de app werd gebruikt om journalisten te ­bespioneren.

Vorige week vrijdag heeft de IT-afdeling van de Europese Commissie alle personeel gevraagd om Tiktok van zijn toestellen te verwijderen. Wie weigert, verliest de toegang tot professionele apps, zoals de e-mail van de Commissie en Skype for business. De Verenigde Staten hebben het gebruik van Tiktok verboden op toestellen van personeel op het federale en staatsniveau. Ook Canada heeft nu een onderzoek gestart om te zien of het bedrijf de Canadese wetgeving respecteert.

Toegang tot gegevens

In de Kamer pleiten onder meer Michael Freilich (N-VA) en Jasper Pillen (Open VLD) voor een verbod op de app. Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) is geen voorstander van een verbod. ‘Het is niet omdat we minder goede politieke vriendjes zijn met China dat we die oorlog moeten uitvechten via Tiktok. Facebook en andere Amerikaanse sociale media hebben ook heel wat informatie van ons als burgers gebruikt’, zei hij aan VRT nws.

Premier De Croo benadrukte tijdens het vragenuurtje dat Tiktok ‘net zoals elke socialemedia-app’ toegang krijgt tot een heleboel persoonlijke gegevens. ‘Het Centrum voor Cyberveiligheid heeft altijd opgeroepen tot voorzichtigheid met dit soort apps.’ Bij Tiktok stelt zich bovendien nog een geopolitieke vraag. ‘China heeft andere regels voor bedrijven’, zei hij.