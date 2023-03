Belgische inflatie op één na laagste van Europa

De inflatie in ons land ligt nu aanzienlijk lager dan in de rest van de eurozone. Alleen in Luxemburg ging de levensduurte nog minder sterk omhoog.

In oktober bedroeg de Belgische inflatie nog 13,1 procent, maar het cijfer is gezakt tot 5,5 procent in februari. Het gaat wel om de inflatie volgens de geharmoniseerde Europese definitie, die bekendgemaakt werd door Eurostat. Alleen Luxemburg schoof een nog lager cijfer naar voren: 4,8 procent.

De snelle daling heeft vooral te maken met de gasprijzen. Die zijn de afgelopen maanden sterk in prijs afgenomen. De energiekosten voor de Belgen liggen daardoor nu lager dan een jaar geleden. Voor het eerst sinds lang is de bijdrage van energie aan de inflatie nu negatief. Het is nu vooral de voedingsinflatie die het leven duurder maakt.

Gas alomtegenwoordig

Omdat in België relatief veel met gas verwarmd wordt, werken de prijsontwikkelingen sterker door dan in andere landen. Toen de gasprijzen door het dak gingen, leidde dat tot een inflatie die bij ons hoger was dan gemiddeld in Europa. Nu doet zich het omgekeerde effect voor. In Frankrijk, bijvoorbeeld, is de inflatie in februari juist verder gestegen in plaats van gedaald. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog is de inflatie er nu hoger dan bij ons. De Fransen kunnen veel minder profiteren van de dalende gasprijzen, omdat ze er minder van verstoken. Ook in Duitsland en Nederland is de inflatie in februari nog licht gestegen.

Overigens zijn de hoogste inflatiecijfers van de eurozone nog altijd in de Baltische staten te vinden. Dat is al zo sinds het begin van de oorlog. Letland spant de kroon met 20,1 procent. In die landen heeft het verbreken van de banden met buurland Rusland de meest ingrijpende gevolgen gehad. Over de hele eurozone kwam het inflatiecijfer uit op 8,5 procent. Dat was een fractie lager dan in januari, toen het 8,6 procent was.