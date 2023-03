Steve Mackey, bassist van Pulp, overleden

Steve Mackey schakelde vlot van pophits schrijven naar festivals cureren met muziek van Stockhausen. Fans herinneren hem als de immer coole bassist van Pulp.

Zeven keer speelde Pulp op het hoogtepunt van zijn roem in ons land: op Dour, twee keer op het dubbelfestival Torhout-Werchter, maar ook in de VK in Molenbeek of de Brielpoort in Deinze.

Zanger Jarvis Cocker en bassist Steve Mackey waren de twee smalste, en de twee best geklede frontmannen van de Britpopscene. Ze waren ook samen met Jonny Greenwood en Phil Selway van Radiohead, als The Weird Sisters te zien in Harry Potter and the goblet of fire, op het bal van Zweinstein. Mackey is vandaag overleden; zijn vrouw maakte bekend dat hij al drie maanden in het ziekenhuis lag met een niet nader genoemde ziekte. Hij was 56.

Mackey was al de achtste bassist van Pulp toen hij in 1989 bij de groep kwam. Hij was het jaar voordien uit Sheffield - de singer-songwriter Richard Hawley was een klasgenoot - naar Londen verhuisd om film te gaan studeren aan het Royal College of Art. Zijn brede artistieke en muzikale interesse hielpen de pop van Pulp dat tikje eigenaardigheid te geven die hem boven de middelmaat uit tilde. Midden jaren 90 was Pulp met albums als His ’n’ hers (‘Do you remember the first time?’) en Different class (‘Disco 2000’, ‘Common people’) een bona fide popgroep.

Hier te zien: Pulp op Werchter in 1998. Mackey is de coole bassist achter de grote zonnebril

Toen de groep in 2002 een pauze nam, ging Mackey verschillende interesses opvolgen. Vijf jaar lang was hij een van de curatoren van het Frieze International Art Fair, een festival voor experimentele hedendaagse muziek. Met zijn songschrijfpartner Ross Orton ontdekte hij de jonge artieste Maya Arulpragasam; ze schreven met haar onder meer ‘Galang’, en ze begon onder de naam M.I.A. aan haar carrière.

Mackey schreef ook meerdere nummers voor de debuutplaat van Florence and the Machine. Hij werkte als producer met Kelis, Arcade Fire en The Kills. Of hij amuseerde met Cocker door een compilatie-cd te maken met muziek van Carl Orff tot The Fall - en het kenwijsje van het weerbericht voor schippers van de BBC.

Tussen 2010 en 2012 toerde hij weer met Pulp, maar voor de tournee die de band deze zomer onderneemt, paste hij.