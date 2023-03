Jos D’Haese (PVDA): ‘China is een minder groot gevaar voor de vrede dan de Verenigde Staten’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

China (1)

De Europese Commissie verbiedt de Chinese app Tiktok vanwege privacyproblemen. Maar Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA, vindt niet dat China anders moet behandeld worden dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. ‘Ik heb het gevoel dat het bij de discussie over de Chinese app Tiktok niet altijd gaat over privacy, maar ook over de relatie die wij als Europa hebben met de Verenigde Staten versus de relatie die we hebben met China’, zegt D’Haese aan VRT nws. ‘Het is niet omdat we minder goede politieke vriendjes zijn met China dat we die oorlog moeten uitvechten via Tiktok. Facebook en andere Amerikaanse sociale media hebben ook heel wat informatie van ons, burgers, gebruikt, dat weten we ook.’

China (2)

Als D’Haese de vraag krijgt aan wie hij zijn informatie zou geven, blijft hij op de vlakte. ‘Als we de geopolitieke situatie bekijken, kies ik liever voor China. China is een minder groot gevaar voor de vrede dan de Verenigde Staten. Maar als het gaat om de veiligheid van onze gegevens, denk ik dat we beiden eens moeten uitnodigen om te praten over wat er allemaal moet veranderen.’

Afwezig

Kris Peeters (CD&V) liep als minister van Werk ooit weg van de federale begrotingsonderhandelingen en kwam niet meer terug. De groene ministers in de Brusselse regering maakten vanmorgen net de omgekeerde beweging. Ze daagden niet op voor de wekelijkse ministerraad. De ministers Elke Van den Brandt (Groen) en Alain Maron (Ecolo) en staatssecretaris Barbara Trachte (Ecolo) stuurden hun kat, omdat minister-president Rudi Vervoort (PS) nog geen inspanningen had ondernomen om het vertrouwen in de Brusselse regering te herstellen. De groenen en socialisten liggen overhoop over de bouw van 500 woningen op een deel van de Josaphat-site, die de groenen willen behouden als natuurgebied. Het gevolg is dat Vervoort achter zijn computer moest kruipen om de vergadering elektronisch te organiseren.

Te laat

Stiptheid is niet de sterkste kant van het federaal parlement. Commissievergaderingen beginnen vaak te laat en ook de plenaire vergadering gaat zelden van start op het voorziene uur, zijnde kwart over twee. Het academisch kwartiertje werd vandaag net gehaald. Het kan natuurlijk dat de parlementsleden door alle heisa over de ongeoorloofde pensioenextra’s van Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) te druk in de weer waren om op Mypension.be te checken of met hun pensioen wel alles in de haak is. Niks dan miserie als de rekening niet klopt.