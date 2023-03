Activisten laten banden van tientallen SUV’s leeglopen: ‘Zeker in de stad zijn ze een ramp’

Dinsdagnacht hebben activisten de banden van minstens 41 SUV’s laten leeglopen in Elsene. De ‘Tyre Extinguishers’ vinden de zware wagens erg vervuilend en gevaarlijk. ‘Het was onze eerste actie op Belgische bodem, maar wellicht niet de laatste.’

Het collectief heeft het gemunt op SUV’s, omdat die veel CO 2 uitstoten, luchtvervuiling veroorzaken en gevaarlijk zijn voor zwakke weggebruikers. Daarom heeft de Belgische tak van de ‘Tyre Extinguishers’, een groepering die ontstond in het Verenigd Koninkrijk, in de nacht van dinsdag op woensdag de banden laten leeglopen van tientallen SUV’s in Elsene. Dat schrijft Bruzz.

Volgens Robin De Becker, woordvoerder van de politiezone Hoofdstad-Elsene, ging het om 41 wagens. ‘Maar ik ben er zeker van dat het er zestig waren’, zegt Jean*, woordvoerder van het Belgische collectief. ‘We laten daarbij enkel de lucht uit de banden en brengen geen schade toe. Het is ons om de boodschap te doen. We willen niet als geweldenaars gezien worden.’

Het is niet de eerste keer dat zware auto’s geviseerd worden. De voorbije jaren werden in Brussel al banden van SUV’s lek gestoken. ‘Maar dat waren wij niet. Onze acties kunnen ongedaan gemaakt worden.’

Woke up to find the Tyre Extinguishers have hit my street! Flagey area in Brussels. @T_Extinguishers pic.twitter.com/67aHpAaz2D — Sam Wilkin (@MrSamWilkin) March 1, 2023

Volgens Jean is de actie gerechtvaardigd. ‘Temeer omdat SUV’s met een verbrandingsmotor een echt probleem zijn. Ze verbruiken een kwart meer brandstof en stoten 20 procent meer CO 2 uit dan een gewone wagen.’

Maar het collectief viseert ook elektrische SUV’s, ook al stoten die geen CO 2 of schadelijke stoffen uit. ‘Die wagens zijn erg zwaar, met een grote batterij vol zeldzame metalen. Ze zijn ook compleet onnodig: een kleine Renault Zoé is voldoende. Op termijn willen we een compleet verbod op SUV’s, elektrisch of niet.’

Wagens van mensen met een handicap of van handelaars, worden dan weer ontzien.

Het was de eerste actie van het Belgische collectief, dat volgens Jean vooral uit Frans- en Engelstaligen bestaat. Over eventuele volgende acties blijft hij vaag. ‘Maar de kans bestaat dat we in de nabije toekomst weer zullen toeslaan in Brussel, of daarrond. Of dat er in Vlaanderen een collectief een gelijkaardige actie op poten zet.’ Het collectief is niet centraal aangestuurd.

De Brusselse politie laat nog weten dat er een onderzoek loopt.

*Jean is een schuilnaam.