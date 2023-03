Op een hoorzitting over fraude met vergunningen voor arbeidsmigratie werd pijnlijk duidelijk in welke context misbruik kon plaatsvinden. ‘Mensenhandelaars hoeven niet veel moeite te doen om gaten te vinden in ons systeem.’

Bij het Belgische consulaat in Istanbul staan nog altijd 758 dossiers van aanvragers van een gecombineerde vergunning on hold, omdat er volgens het consulaat mogelijk sprake is van misbruik van de procedure ...