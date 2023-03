Ministers en hun medewerkers maken zich op voor de ultieme stikstof-onderhandeling. Een nachtje extra is meegenomen.

‘Ik voel me nog altijd even brak als gisteren, ook al heb ik een lange nacht achter rug’. Meer dan 24 uur na het afspringen van de mislukte onderhandelingsmarathon van de Vlaamse regering over het stikstofdossier ...