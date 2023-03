CO2-uitstoot blijft stijgen, maar minder dan gevreesd

De wereldwijde CO2-uitstoot steeg vorig jaar naar een nieuwe recordhoogte. Wel compenseerde de forse toename van groene energie de vele nieuwe gas- en steenkoolcentrales.

36,8 miljard ton. Zoveel CO2 pompte de mens vorig jaar de atmosfeer in voor de opwekking van energie. Dat maakte het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag bekend. Die uitstoot was opnieuw 0,9 procent meer dan in 2021, het jaar waarin de globale economie overeind krabbelde uit de pandemie – met als gevolg toen ook al een fenomenale toename van de CO2-uitstoot.

Reden genoeg voor het IEA om opnieuw aan de alarmbel te trekken. ‘De CO2-emissies nemen nog steeds ongecontroleerd toe’, zegt het in een persbericht. ‘Er zijn dus nóg krachtigere maatregelen nodig om de overgang naar schone energie te versnellen en de wereld te helpen haar energie- en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.’

Zorgwekkend is dat de klimaatverandering, door de veranderende weerpatronen die ze veroorzaakt, ook zelf aanleiding geeft tot een hogere CO2-uitstoot. Zo werd de wereld vorige zomer geconfronteerd met lange periodes van droogte en hittegolven, die het energieverbruik de hoogte injoegen. Doordat veel kerncentrales vorig jaar buiten dienst waren, werd veel van die energiehonger gestild door nieuwe gas- en steenkoolcentrales.

Elektrische wagens en warmtepompen

Toch stelt het IEA voorzichtig enkele hoopgevende zaken vast. Zo groeide de wereldeconomie vorig jaar met 3,2 procent, aanzienlijk meer dus dan het tempo waarin de CO2-emissies groeiden. ‘De wereld keert daarmee terug naar een decennialang volgehouden trend, die werd onderbroken door de snelle economische opleving na de uitbraak van de coronacrisis in 2021’, klinkt het.

Door groene technologie werd in 2022 een uitstoot van 550 miljoen ton vermeden, blijkt uit berekeningen. Foto: afp

Een nog veel belangrijker vaststelling is dat de toename, hoe onrustwekkend ook, eigenlijk kleiner is dan gevreesd. ‘De energiecrisis leidde niet tot de extra uitstoot waarvoor we het hart vasthielden’, zegt het IEA. ‘Dat is volledig te danken aan de forse groei van hernieuwbare energie, elektrische wagens, warmtepompen en energie-efficiënte technologieën. Zonder die schone energiebronnen was de CO2-uitstoot bijna driemaal zo hoog geweest’, zegt IEA-directeur Fatih Birol. In absolute cijfers werd zo een uitstoot van 550 miljoen ton vermeden, blijkt uit berekeningen.

Birol: ‘Anderzijds neemt de uitstoot uit de verbranding van fossiele brandstoffen nog steeds toe. De leveranciers van fossiele energiebronnen boeken op die manier recordwinsten. Zij moeten dus hun verantwoordelijkheid opnemen, in lijn met de publieke beloften die zijn gemaakt over het halen van de klimaatdoelen.’

Daling in EU

De CO2-uitstoot daalde vooral in de Europese Unie (-2,5 procent). Dankzij de recordinzet van hernieuwbare energiebronnen was het gebruik van steenkool er uiteindelijk niet zo hoog als sommige waarnemers hadden verwacht. Een zachte start van de Europese winter en energiebesparende maatregelen als reactie op de Russische inval in Oekraïne droegen ook bij.

De emissies van China, ’s werelds grootste uitstoter van CO2, bleven in 2022 stabiel. Al komt dat meer dan waarschijnlijk vooral doordat er bijna het gehele jaar door nog strenge coronamaatregelen van kracht waren. Die drukten op de industrie en de bouw- en transportsector.

De uitstoot van de VS steeg met 0,8 procent, voornamelijk door het koelen en verwarmen van gebouwen tijdens periodes met extreme temperatuurschommelingen. De emissies van Aziatische groeilanden stegen met 4,2 procent, een gevolg hun snelle economische groei en dito energieconsumptie.

Minder gas

CO2-emissies door de verbranding van olie en afgeleide brandstoffen stegen met 2,5 procent, het meest van allemaal. De helft daarvan is te herleiden naar de luchtvaart, die volop profiteerde van de gestegen reislust na de pandemie.

De uitstoot door steenkool groeide met 1,6 procent, vooral het gevolg van de opstart van nieuwe steenkoolcentrales in Azië – en in mindere mate in Europa – door de energiecrisis. Dat is fors meer dan het gemiddelde van het afgelopen decennium.

De uitstoot uit de verbranding van gas nam terzelfdertijd net af met 1,6 procent. De aanvoer van aardgas stokte als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tezelfdertijd daalde de vraag in Europa, omdat burgers en bedrijven door de hoge gasprijs volop op zoek gingen naar alternatieven, of bespaarden.