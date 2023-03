Boerenbetoging in Brussel: welke hinder kunt u verwachten?

Vrijdag is D-day voor de Vlaamse land- en tuinbouwers. Met een duizendtal tractoren trekken ze massaal richting Brussel. Wat staat er te gebeuren?

Wie betoogt er en waarom?

Uit onvrede met de aanhoudende onderhandelingen over het stikstofakkoord kondigden verschillende Vlaamse landbouworganisaties vorige week een grootschalige protestactie aan. Samen met land- en tuinbouwers uit heel Vlaanderen zullen ze vrijdag met zo’n 1.500 tractoren richting Brussel trekken.

‘Zorg voor een bijsturing van het stikstofakkoord, keur het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) goed en geef lokale voedselproductie een toekomst’, is de boodschap van de Boerenbond. Ook ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agrovrouwen steunen de actie. ‘We zijn het beu om in onzekerheid te leven’, klinkt het massaal.

Waar vertrekken de betogers en hoe ziet hun traject eruit?

Rond 6 uur ’s ochtends zullen vanuit alle Vlaamse provincies (zie kaart) duizenden tractoren, onder begeleiding van de politie, koers zetten richting de hoofdstad. Omdat snelwegen voor landbouwvoertuigen verboden zijn, zal de verplaatsing gebeuren via gewestwegen: de Gentse Steenweg, de Ninoofsesteenweg, de Leuvense Steenweg en de Steenweg op Vilvoorde. De aankomst in Brussel wordt verwacht rond 10.00 uur.

Om 11.30 uur zullen de tractoren zich in Brussel al toeterend laten horen, waarna ze om 12.00 uur zullen verzamelen op de Havenlaan. Via de kleine Brusselse ring zullen ze hun tocht verderzetten naar het kruispunt Kunst-Wet. Daar zullen ze om 13.00 uur halt houden voor een toespraak van de landbouworganisaties. De terugkeer is voorzien rond 14.30 uur. Via dezelfde reiswegen zal de 15 kilometer lange tractorketen huiswaarts keren.

Waar wordt de grootste hinder verwacht?

Gedurende de hele dag wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen serieuze verkeershinder verwacht. De politie roept bestuurders op om niet met de wagen naar Brussel te komen. ‘We raden aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer en zo veel mogelijk over te schakelen op telewerk’, klinkt het.

In Brussel zal zowat alle verkeer worden stilgelegd. Vanaf 10.00 uur zal de Reyerstunnel richting het stadscentrum worden afgesloten. Tunnel Jubelpark richting Wet, tunnel Annie Cordy richting Zuid, de Havenlaan en het bovengrondse deel van de kleine Brusselse ring zullen evenmin toegankelijk zijn voor autoverkeer. Ook de Wetstraat en de Europese wijk kunnen zware verkeershinder ondervinden.

De Brusselse politie is voorbereid op de komst van de boze boeren. ‘Onze belangrijkste opdracht is de bevolking te verwittigen en de verplaatsing te begeleiden’, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van politiezone Brussel hoofdstad Elsene. ‘We zullen klaar staan om in te grijpen als dat nodig zou zijn’. Zelf hopen de boeren op een vreedzaam protest.