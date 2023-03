Wie heeft het laatste woord: rechters of politici?

N-VA zet frontaal de aanval in op wat de partij activistische rechters noemt. Met de oprichting van een volksberoep wil de partij het mogelijk maken dat het parlement beslissingen van het Grondwettelijk Hof kan terugdraaien. Waarom hebben politici het soms zo moeilijk met rechterlijke beslissingen? En moeten volksvertegenwoordigers wel altijd het laatste woord hebben?





