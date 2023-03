Podcast | Wie wint de Boon? Filip Joos en Lieve Van de Velde over ‘Zelf doen’ van Niña Weijers

Wie wint de tweede editie van de Boon, de Vlaamse literatuurprijs? In deze podcast stellen we u wekelijks op vrijdag de vijf genomineerden voor. Deze aflevering gaat over Zelf doen van Niña Weijers





Zelf doen is een verzameling columns van de auteur van het vaak gelauwerde boek De consequenties uit 2015. In het boek probeert Niña Weijers al lezend en schrijvend een route door het leven te vinden. Ze voedt een hond op, leert levenslessen van haar rij-instructeur, verlangt naar de eenvoud van een Ikea-handleiding, ziet hoe alles verwordt tot zelfhulp.

Bij de Boon 2023 hoort ook een publieksprijs. Wie die krijgt, beslist u. Stemmen voor uw favoriete boek kunt doen via standaard.be/deboon.

