Wat eten we deze week? Fruitige recepten in de minst fruitige maand

Maart is geen fruitmaand. Daar word ik elk jaar aan herinnerd wanneer ik de wereldverbeteraar wil zijn die met fruit trakteert op haar verjaardag. Terwijl lentecollega’s iedereen blij kunnen maken met een kom vol aardbeien, moet ik het stellen met eindeseizoensappels en –peren en sinaasappels. En wie trakteert er nu met sinaasappels? Dan maar zwichten en vroege paaseitjes meenemen. Dit weekmenu maakt een en ander goed: zevenmaal koken met fruit in maart.





MAANDAG

Muesli – of is het pap?

Ik heb me al meer dan eens moeten verantwoorden voor dit ontbijt. Het ziet er al een beetje gegeten uit. Maar dat houdt me niet tegen: dit is perfect voor wie van een fris havermoutontbijt houdt. Klassieke, warme havermoutpap maakt zelden gelukkig, terwijl deze koude variant prikkelt met zijn zeste, zuurtjes en zoetigheden. Ik vind hem zelfs zo lekker dat ik hem meeneem op reis: een tupperware vol en je zit goed voor een hele week.

DINSDAG

Spaghetti van het zeetje

Pasta is altijd goed. Ik denk dat ik lang niet de enige ben met dat motto. Ik beken dat ik als tiener zelfs spaghetti bij mijn rodekool deed om toch maar geen aardappelen te moeten eten. Géén aanrader, maar het is de gedachte die telt. Nu dan: garnalen in tomatensaus met appel? Klinkt enigszins uitdagend, maar er is dus spaghetti om de drempel te verlagen en een nieuw ensemble te ontdekken.

WOENSDAG

Een oplossing voor selder

Selder, die vaste waarde onder in de groentebak van de koelkast. Die lange wapper die je maar niet opgebruikt krijgt. Ja, je hebt enkele stengels in de bolognesesaus versnipperd, maar die ga je nu toch niet nog eens maken? Maar kijk, daar is een recept voor seldersalade, mét koriander (een kruid dat ook geregeld ligt te verkommeren in diezelfde koelkast).

DONDERDAG

Dadels aan banden gelegd

Ik kom geregeld in een winkel waar ze echt fantastische dadels hebben. Groot, vlezig, smaakvol. Maar ook te zoet, naar mijn smaak. Het is als een Fanta of een dessertwijn drinken. Gelukkig zijn er in de keuken manieren om dadels te verzachten, bijvoorbeeld door ze neer te sabelen met citroenen, olijven, kappertjes en droge wijn. Dadels, kip en citrus: dat is overigens een klassieke combinatie, zowat elke moderne kok heeft een eigen versie.

VRIJDAG

Cocktail met bloed. Of is het wijn?

Het is de eerste vrijdag sinds het einde van Tournée minerale, wie wil iets drinken? Ikzelf heb niet meegedaan, want ik drink sowieso al nauwelijks iets. Ook in een gin-tonic hoeft voor mij geen alcohol en dat kan tegenwoordig in vele variaties. Mijn sinaasappels heb ik wel echt graag met bloed. Ze zijn wat zuurder en een lekker alternatief voor wie graag groenige mandarijnen heeft, maar in maart alleen de mierenzoete, donkeroranje varianten vindt.

ZATERDAG

Druipende citroencake

Sinds kort heb ik de liefde voor de cake herontdekt. Er werd op het werk getrakteerd en in plaats van alweer een slechte koffie, dronk ik die keer een rooibos-vanillethee als accompagnerend drankje. Het was een feestje in mijn mond. Gebak met citroen is de overtreffende trap van cake: zuur gevangen in de zachtheid van zoet. Misschien moet ik voor mijn verjaardag toch eerder een cake dan paaseitjes meenemen.

ZONDAG

Pakketjes die de winter doen vergeten

Picknicken in mooi, warm, zonnig weer voelt soms als een verplicht nummer. Als we het op zo’n zomerdag niet doen, dan hebben we misschien die ene kans gemist. Handiger is het om je er weinig van aan te trekken en gewoon van eender welke zondag een picknickdag te maken, zolang het niet regent. Maak op voorhand iets dat je uit het vuistje kan eten en waan je nu al in een fijner seizoen.