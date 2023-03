Scheidsrechters pleiten zelf voor wijziging in werking: ‘Twee wedstrijden per dag komt concentratie niet ten goede’

Meerdere scheidsrechters pleiten voor een wijziging in hun werking na de heisa van de voorbije dagen. De refs hopen niet langer twee keer per dag als VAR te moeten fungeren.

VAR Kevin Van Damme was zondag de gebeten hond nadat hij tijdens Club Brugge-AA Gent niet had ingegrepen na een elleboogstoot van Tajon Buchanan aan het adres van Gift Orban. Nog geen vier uur later moest Van Damme al opnieuw achter het scherm gaan zitten tijdens Sint-Truiden-Charleroi. ‘Verre van ideaal’, zegt een collega-scheidsrechter. ‘Als er in die eerste wedstrijd zoiets gebeurt, draag je dat sowieso mee. Niet goed voor de concentratie.’

Dat zouden de scheidsrechters in de toekomst liever vermijden. Komende zondag staat Lawrence Visser bijvoorbeeld als VAR aangeduid voor Sint-Truiden-RC Genk en AA Gent-Anderlecht. Dat soort situaties tot een absoluut minimum beperken, zou de focus moeten verbeteren.

‘We krijgen peanuts’

Voor de refs zelf zou de nieuwe werking een tweesnijdend zwaard zijn. Geen twee wedstrijden per dag achter het scherm moeten zitten, zou hun concentratie ten goede komen, maar het zou ook betekenen dat ze minder kunnen verdienen. De Belgische semiprofs krijgen voor een wedstrijd als hoofdref zo’n 2.000 euro bruto bovenop hun loon. Voor een wedstrijd als VAR krijgt een scheidsrechter om en bij de 400 euro bruto. Momenteel gebeurt het dat een scheidsrechter op zaterdag een wedstrijd leidt als hoofdref en op zondag twee keer als VAR fungeert.

Die financiële consequenties vormen voor de refs in kwestie weliswaar geen bezwaar. ‘Voor het geld moet je sowieso niet achter het scherm gaan zitten. Wat we daarvoor krijgen, is peanuts’, klinkt het. ‘Terwijl je ook als videoscheidsrechter een gigantische verantwoordelijkheid draagt en bij een foute beslissing net zo goed de risee bent. ’ Het Referee Department onthoudt zich voorlopig van commentaar.