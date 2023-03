Rector universiteit van Bergen wil Bouchez uit raad van bestuur

Dat Georges-Louis Bouchez (MR) als bestuurslid tegen de oprichting van een master geneeskunde is, zint Philippe Dubois, de rector van de universiteit van Bergen (UMons) niet. Hij verwijt Bouchez een belangenconflict en ongeoorloofde dreigementen. ‘Het zou elegant zijn mocht hij zelf ontslag nemen.’

Sinds het begin van dit academiejaar zit MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in de raad van bestuur van UMons. Hij neemt er de plaats in van Adrien Dolimont (MR), die minister in de Waalse regering werd.

Die samenwerking verloopt niet van een leien dakje. ‘We hebben al twee vergaderingen gehad met Bouchez en die zijn allebei stormachtig verlopen’, zegt rector Philippe Dubois. ‘Zo verhinderde hij me de vergadering op een correcte manier voor te zitten, en onderbreekt hij voortdurend anderen, zonder het woord te hebben gekregen. Dat is bij ons heel ongebruikelijk. Bouchez snapt blijkbaar niet dat dit een bestuursvergadering is, en geen gemeenteraad. ’

Belangenconfict

Maar er is meer aan de hand. Volgens rector Dubois was er op de laatste vergadering, op 20 februari, sprake van een belangenconflict en zelfs bedreigingen. Op die bijeenkomst ging het over de master geneeskunde, die de universiteit nu (nog) niet aanbiedt, maar waar ze wel een aanvraag toe deed. Maar de minister voor hoger onderwijs, Valérie Glatigny (MR), weigerde de machtiging voor die opleiding te verlenen. ‘De kosten hiervoor zijn niet te verantwoorden in budgettair krappe tijden’, zei ze eerder daarover.

De raad van bestuur wilde toch verder gaan met de aanvraag, maar dat was niet naar de zin van Bouchez, die als enige tegenstemde. ‘Bouchez zei toen dat hij in naam van de minister sprak. Maar dat is niet zijn rol als bestuurslid. Het artikel 28 van de statuten zegt dat hij autonoom en in het belang van de universiteit moet handelen. Een regeringscommissaris hebben we al’, zegt Dubois. ‘Toen Bouchez daarop werd aangesproken, zei hij dat hij het standpunt van de minister deelt, en gewoon dezelfde argumenten aanbracht.’

Volgens de rector dreigde Bouchez er zelfs mee om de machtiging van de andere 55 opleidingen waarvoor de UMons een aanvraag deed, te blokkeren.

Afgelopen dinsdag schreef de rector een brief aan zijn voogdijminister Valérie Gatigny (MR), de minister-president van de Franse gemeenschap (Pierre-Yves Jeholet, MR) en de voorzitter van het parlement (Rudy Demotte, PS). Daarin staat dat ‘meneer Bouchez zichzelf buiten de werking van de raad van bestuur heeft geplaatst. Het zou elegant zijn mocht hij zelf ontslag nemen.’ Dubois deed dit naar eigen zeggen omdat andere bestuursleden met ontslag dreigden, als het zo zou blijven doorgaan. ‘Of hij verandert zijn gedrag en volgt de regels van de raad van bestuur. Of de bevoegde minister neemt een standpunt in. Of Bouchez neemt ontslag. Maar op dezelfde manier verder doen, gaat niet.’

‘Vrijheid van denken’

Bouchez zegt op zijn beurt ‘verbijsterd te zijn door het kinderachtige niveau’ van de rector. ‘Hij verwijt me dat ik een andere mening heb dan de andere bestuursleden. Maar in een liberale democratie hebben individuen dat recht. Zijn opvattingen over de vrijheid van denken verrassen me’, zegt hij aan Le Soir.

De MR-voorzitter denkt er niet aan op te stappen. ‘Integendeel. Ik wil aantonen dat het onzinnig is op een master te focussen die 50 kilometer verderop al wordt aangeboden. Ik denk dat we ons net moeten specialiseren in masters die nergens anders bestaan.’

Bouchez wijst ook het vermeende belangenconflict van de hand. ‘Iedereen vindt het normaal dat Philippe Mettens (PS), burgemeester van Flobecq, directeur-generaal is van de universiteit. Belangenconflicten gelden blijkbaar alleen voor liberalen.’

Over de fond van de zaak, of de universiteit van Bergen een master in geneeskunde mag organiseren, zit de Franse gemeenschapsregering vandaag trouwens samen. Dat er ook meteen een beslissing zal vallen, lijkt onwaarschijnlijk.