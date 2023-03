Podcasttips | ‘Serial’ keert terug naar zijn roots: een moordzaak

De redactie van DS Letteren telt af naar de Boon Literatuurprijs. Serial krijgt opnieuw een moordzaak op het bord. En Johan Terryn wil weten waar u spijt van heeft.

Grote verschuivingen in culinair Vlaanderen: topchef Peter Goossens stopt ermee. Al achttien keer kreeg zijn restaurant Hof van Cleve drie sterren van Michelin. Bij Gault&Milau haalde hij al twintig keer 19,5/20. In DS Vandaag vertelt culinair recensent Bruno Vanspauwen wat de keuken van Goossens zo bijzonder smakelijk én prijzig maakt.

Hoe stelt de Brexit het? Bijzonder goed, thanks for asking. Europa en het Verenigd Koninkrijk lijken eindelijk weer door een deur te kunnen. Maandag bereikten beide partijen een akkoord over Noord-Ierland. Het is een opsteker die premier Rishi Sunak goed kon gebruiken. Engelandkenner Dominique Minten praat u bij in DS Vandaag.

Elke week een boekengesprek over een Boon-genomineerde. Foto: DS Letteren

1. Samen aftellen naar de Boon Literatuurprijs

Binnenkort wordt voor de tweede keer ooit de Vlaamse literatuurprijs de Boon uitgereikt. Chef Letteren Guinevere Claeys ontvangt daarom elke week twee journalisten voor een gesprek over een van de vijf genomineerden. Hoofdredacteur Karel Verhoeven en journalist Ine Renson bijten de spits af met Wat we toen al wisten van Geert Buelens.

De Vlaamse schrijver vertelt op meeslepende wijze hoe we in 1972 al zeer precies wisten voor welke milieu- en klimaatuitdagingen onze planeet stond. Zelfs Renson, die zich als journalist dagelijks verdiept in de problematiek, vindt het na lezing van het boek frappant hoe weinig er in 50 jaar veranderd is. Met de hoofdredacteur gaat ze in discussie over hoe dat is kunnen gebeuren. En natuurlijk beantwoorden ze ook de vraag: verdient Geert Buelens de Boon?

Forceert ‘Serial’ opnieuw een doorbraak in een moordzaak? Foto: NYTimes/Serial

2. Laramie, een plek waar je niet wil zijn

Serial gaat terug naar de kern: een onopgeloste moordzaak. Enfin, in het eerste seizoen was er wel iemand veroordeeld voor moord, maar werd er getwijfeld aan zijn schuld. In dit nieuwe seizoen werd niemand veroordeeld, maar lijkt de identiteit van de moordenaar voor de hand te liggen. Hoe kan het dan dat de hoofdverdachte vrij rondloopt?

Nog een verschil met het eerste seizoen is dat journalist Sarah Koenig in geen velden of wegen te bekennen is. Dat hoeft niet te verbazen. Serial is ondertussen verveld tot een journalistiek productiehuis voor podcasts van The New York Times. We maken dus kennis met Kim Barker, een misdaadjournalist bij de krant. Ze woont in Brooklyn, maar groeide op in Laramie in Wyoming, een stadje waar ze geen goed woord voor over heeft. ‘Ik herinner het mij als een gemene plek, een ongewoon gemene plek’, is een van de eerste dingen die ze vertelt.

In 1985, toen Barker nog op de middelbare school zat, werd een jonge studente er brutaal vermoord. Nadat Shelli Wiley was neergestoken, werd haar appartement in brand gestoken. De dader is nooit gevat, maar wanneer het onderzoek meer dan 30 jaar later opnieuw wordt geopend, wijst alles op de buurman, een voormalige agent. Totdat ook die aanklacht weer wordt ingetrokken. Barker besluit dat dit het signaal is om als journalist te gaan rondneuzen.

We zijn dus vertrokken op het klassieke truecrimepad. Ik ben nog maar drie afleveringen ver en voorlopig wijkt het daar niet van af. Met afleveringen van amper een halfuur, is er ook weinig ruimte voor bespiegelingen en omschrijvingen. Barker komt snel ter zake en spreekt al wie zich nog iets kan herinneren. Toch lees ik elders dat het verhaal later afglijdt naar een onderzoek over herinneringen en hoe die ons kunnen bedriegen. Er wacht de luisteraar dus nog een hoop intrige …

‘Tot onze grote spijt’ is in zekere zin de Vlaamse ‘Heavyweight’. Foto: rr

3. Van deze podcast zal je geen spijt krijgen (maar je zal er wel over nadenken)

Marjan Justaert, die momenteel de hand legt aan de laatste afleveringen van Lacroix. Ik was gangster, komt deze week met een luistertip. Ze geraakte in de ban van Tot onze grote spijt van Johan Terryn en Randall Casaer. Ze had er het volgende over te zeggen:

Als er ooit een nieuwe Mark Lanegan opstaat, dan trouw ik met hem! De stem die hij had, doet mij smelten. Johan Terryn is geen Lanegan, maar komt toch een beetje in de buurt met zijn warme, vibrerende en ietwat hese stemgeluid. Via een vriendin ontdekte ik recent zijn podcast Tot onze grote spijt. Die kwam er al voorbereiding voor een theatervoorstelling met Randall Casaer. Het duo gaat op zoek naar verhalen van mensen die ergens spijt van hebben.

Tot onze grote spijt voelde voor mij meteen als de Vlaamse versie van Heavyweight, de podcast der podcasts van Jonathan Goldstein. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Maar Terryn en Casaer doen dat eigenlijk heel sereen en sympathiek én met een eigen tone of voice. Dit is dus geen flauw doorslagje van wat Goldstein doet. ‘Puur’ is het beste adjectief waarmee ik het kan omschrijven.

De makers hebben duidelijk een heel groot hart voor hun gasten en kiezen voor herkenbare verhalen. Een vrouw die spijt heeft over de professionele keuzes die ze maakte, iemand die een huwelijksaanzoek heeft geweigerd, of nooit heeft durven te vertellen dat ze verliefd was op een jongen van de scouts, iemand die drugsverslaafd was en heel veel domme dingen heeft gedaan, enzovoort. Of iemand als Chris (58), die als moeder nooit aan de schoolpoort stond en als oma ontdekt wat ze gemist heeft. Háár dochters staan nu wel aan de schoolpoort.

Er wordt al eens een traan gelaten, maar het voelt niet als goedkoop sentiment. Er is plaats voor humor –zeker in de gesprekjes tussen Terryn en Casaer– maar nooit geforceerd. Ze doen je nadenken over waar je zélf spijt van hebt. Het lijkt soms wel of ‘ergens spijt van hebben’ een beetje taboe is in de samenleving van vandaag. En toch ís er veel spijt. Dikwijls gaat het over mensen die heel lang hebben geprobeerd om aan verwachtingen te voldoen, van zichzelf of van anderen. Je krijgt ook intrigerende vragen aangereikt, zoals: is moed het tegenovergestelde van spijt? Wel, ik ben er toch al een halve dag over aan het nadenken. Doel bereikt, denk ik dan.

