Dion Cooper (29) en Mia Nicolai (26) vertegenwoordigen Nederland op het Eurovisiesongfestival in mei. Hun duet ‘Burning daylight’ is nu online gezet.

Ex-winnaar Duncan Laurence schreef mee aan het nummer van Mia Nicolai & Dion Cooper dat de Nederlandse selectiecommissie wist te overtuigen. Samen met songwriter Jordan Garfield bracht Laurence de twee overigens bij elkaar. De Nederlandse inzending gaat over hoe je je oude leven achterlaat en een nieuwe start maakt.

Ook Finland maakte afgelopen weekend zijn inzending bekend. Het gaat om Käärijä, de artiestennaam van Jere Pöyhönen. In een leren broek en felgroene mouwen brengt hij een nummer over iemand die zin heeft in het nachtleven na een zware week. Dansers die aan roze linten hangen zijn er ook.

Oekraïne vaardigt een duo af. Tvorchi viel tijdens de preselecties op door als enige geen ballad over de oorlog te brengen, maar een uptempo nummer. ‘Heart of steel’ brengt hulde aan de groep soldaten die zich wekenlang vanuit de Azov-staalfabriek verzet tegen de Russische troepen. Ook hun outfit verwijst naar de oorlog in hun land: de dansers droegen gouden gasmaskers.

De afgelopen editie van het Songfestival werd gewonnen door Oekraïne. Maar door de oorlog vindt de liedjeswedstrijd plaats in het land dat op de tweede plek eindigde: het Verenigd Koninkrijk. Liverpool is de gaststad.

Opvallend is dat Zweden bovenaan de lijst van de bookmakers staat, ook al heeft Scandinavische land zijn inzending nog niet gekozen. Blijkbaar gaat iedereen ervan uit dat Loreen - die in 2012 het festival won met ‘Euphoria’ en nu opnieuw indruk maakt tijdens de voorrondes - het in Liverpool nog eens mag proberen. Op 11 maart maakt Zweden de winnaar van de selecties bekend.

Voor België gaat Gustaph met zijn nummer ‘Because of you’ naar het Songfestival.