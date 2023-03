Een frisse en zurige citroencake is alles wat je nodig hebt om een dag op te fleuren. Versier eventueel nog met een paar lepels maanzaad of blaadjes tijm. Die extraatjes steken mooi af op het witte glazuur.

Ingrediënten (voor 1 cake)

Voor het beslag

200 g suiker

3 eieren

180 g boter (gesmolten en afgekoeld)

of neutrale olie

3 citroenen, de zeste en het sap

1 tl vanille-extract

1 snuf zout

200 g volle yoghurt

300 g bloem

1 tl bakpoeder

Voor het glazuur

160 g bloemsuiker

2 el citroensap

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

2. Klop de eieren en de suiker zo’n drie minuten tot een luchtige, witte massa. Dit gaat goed met een elektrische mixer. Voeg in een dunne straal de olie toe, of de gesmolten boter (als deze niet meer lopend is na het afkoelen, voeg ze dan eetlepel per eetlepel toe). Blijf kloppen tot het een homogene massa is.

3. Rasp de schil van de 3 citroenen bij dit mengsel, samen met het zout en het vanille-extract. Pers 1,5 citroen uit en voeg het sap ook bij het mengsel. Meng nu met een houten lepel de voorgaande ingrediënten samen met de yoghurt onder het beslag.

4. Meng in een andere kom de bloem en het bakpoeder door elkaar en voeg in twee delen toe aan het beslag. Roer voorzichtig met een houten lepel tot de bloem net is opgenomen (meng niet te hard of te lang, anders wordt de cake taai).

5. Vet een bakvorm in met boter en bestuif met bloem (of bekleed met bakpapier). Doe het beslag in de vorm en bak de cake zo’n 50 à 60 minuten in de voorverwarmde oven. Test of de cake gaar is door een priem in het midden te steken: als deze er schoon uitkomt, is de cake gaar.

6. Laat de cake even afkoelen in de vorm, haal hem er daarna uit en laat verder afkoelen op een rooster.

7. Maak het citroenglazuur door de bloemsuiker te mengen met een paar drupjes citroensap: voeg niet meteen alle vloeistof toe, maar probeer hoeveel je nodig hebt om een lopend maar dik glazuur te bekomen. Giet het glazuur over de cake als deze helemaal is afgekoeld. Werk eventueel af met nog wat extra citroenzeste, maanzaad of verse tijmblaadjes.

TIP: Wil je de citroensmaak tot een maximum opdrijven? Doe er dan het sap van 2 citroenen bij.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune