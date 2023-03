Vandalen hebben woensdagnacht het standbeeld van De kleine zeemeermin, symbool van Kopenhagen en Denemarken, beklad. Op de rots onder de zeemeermin zijn de kleuren van de Russische vlag geschilderd.

Het is nog onduidelijk wie de vlag op de sokkel schilderde. De Deense politie heeft een onderzoek geopend.

De kleine zeemeermin liep sinds de plaatsing in 1913 al verschillende keren schade op. In 1964 werd het beeld een eerste keer onthoofd. Het hoofd werd nooit teruggevonden. Vandalen sneden in 1998 opnieuw het hoofd af. Dat onderdeel van het standbeeld werd later wel teruggebracht. In 2003 werd het beeld opgeblazen.

De kleine zeemeermin is ook al vaak beschilderd, voor het laatst in 2020 met het mysterieuze opschrift ‘racist fish’ (‘racistische vis’).