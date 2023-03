Er zit veel zoets in dit bietenblad, maar zoals vaker is feta de ideale zoute tegenhanger. Wie weinig ervaring heeft met granaatappels: snijd ze horizontaal doormidden, hou het snijvlak boven een kom terwijl je met een lepel op de schil klopt en de pitten vallen er vlotjes uit.

Ingrediënten

1 grote zoete aardappel

1 blik kikkererwten

4 grote stelen snijbiet

1 grote peer, in stukjes

1/2 granaatappel, de pitjes

65 g geroosterde walnoten

100 g feta

1 tl zout

2 el olijfolie

Voor de dressing:

1 citroen, het sap

2 el olijfolie

1 teentje knoflook, uitgeperst

2 el tahin (sesampasta)

1 el honing

Zout & peper

Ook nodig: keukentouw

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 250 °C. Plaats een rek in het onderste deel van de oven. Was de snijbiet en snijd de stelen in blokjes, bewaar het blad in zijn geheel voor later. Snijd de zoete aardappel in blokjes. Doe de kikkererwten in een vergiet, spoel af en dep droog. Meng in een kom 2 eetlepels olijfolie en 1 theelepel zout met de zoete aardappel, snijbietstelen en kikkererwten. Rooster ongeveer 20 minuten in de oven, roer halverwege om tot alles mooi bruin en knapperig is. Laat afkoelen.

2. Klop voor de dressing het citroensap, de olijfolie, knoflook, tahin, honing en een snuf peper en zout tot een stroperig sausje. Voeg enkele eetlepels water toe wanneer de dressing te dik is. Doe de peer, granaatappel en noten bij de geroosterde groenten en meng met de dressing. Brokkel de feta erover.

3. Blancheer de snijbietbladeren in een grote pot met gezouten water, spoel af met koud water en laat uitlekken. Rol de salade in een blad snijbiet en bind bij elkaar met een stuk keukentouw.

Recept: Julie Janssens

Foto: Karmen Ayvazyan