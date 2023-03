De Britse premier Rishi Sunak hield dinsdag een toespraak voor bedrijfsleiders in Belfast over de nieuwe Brexit-deal die hij uit de brand sleepte. Sunak zei dat het principeakkoord van Noord-Ierland ‘de opwindendste economische zone ter wereld’ maakt, met speciale toegang tot zowel de Britse als de Europese markten.

De uitspraken die hij er deed, vielen niet in de smaak. De leider van de Schotse nationale partij (SNP) riep hem op het matje tijdens het vragenuurtje woensdag in het parlement. De Schotten stemden tegen de Brexit en hij is dan ook verontwaardigd dat Sunak de Brexit terugdraait voor Noord-Ierland terwijl de rest van het Verenigd Koninkrijk het zonder toegang tot de Europese markt moet stellen.