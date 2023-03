Energiecontracten opnieuw fors goedkoper: dit zijn de prijzen van de leveranciers

Wie in maart een nieuw energiecontract afsluit, is bij de goedkoopste energieleverancier voor 2.527 euro gesteld. Met dank aan de gasprijs, die opnieuw met tien procent daalt.

Bij het begin van elke maand geven de verschillende energieleveranciers hun nieuwste maandtarieven door aan de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond.

Wie begin februari de vergelijkende V-Test deed op de website van de Vreg – op zoek naar het goedkoopste energiecontract – kwam toen voor een gemiddeld gezin met een doorsnee verbruik op een geschatte jaarprijs uit van 2.720 euro, of een maandelijks voorschot van 227 euro.

Voor wat maart betreft, bedraagt de geschatte prijs van het goedkoopste energiecontract voor een gemiddeld gezin nu nog maar 2.527 euro. Het gaat dan om een variabel contract bij energieleverancier Bolt. Concreet betaal je per jaar iets meer dan 1.400 euro voor gas, en zo’n 1.120 euro voor elektriciteit. Reken hierbij op een maandelijks voorschot van 210 euro.

In vergelijking met vorige maand is het goedkoopste energiecontract deze maand nog eens 7 procent goedkoper geworden, van 2.720 euro vorige maand naar 2.527 euro deze maand.

Ter vergelijking: in januari kostte het goedkoopste energiecontract op de markt nog 3.600 euro, duizend euro meer dan het goedkoopste contract dat je deze maand kan afsluiten. En hou u vast: in september vorig jaar - op het hoogtepunt van de energiecrisis - kostte het goedkoopste energiecontract die maand volgens de Vreg maar liefst 8.780 euro. Deze maand ben je dus met het goedkoopste contract 6.000 euro goedkoper af dan een half jaar geleden.

De daling in maart komt vooral door een verdere daling van de gasprijs: de prijs van een contract voor gas is in vergelijking met vorige maand immers opnieuw met zo’n tien procent gedaald, van een geschatte jaarprijs van 1.560 euro naar zo’n 1.400 euro.

Dat heeft alles te maken met de eveneens fors gedaalde prijzen op de groothandelsmarkten voor gas, waar energieleveranciers hun voorraden inkopen. Nadat de prijs per MWh vorige zomer op die groothandelsmarkten alle records brak met bedragen tot ver boven de 300 euro, noteren diezelfde groothandelsmarkten nu bedragen rond de 48 euro, wat zes keer minder is.

Vaste contracten

De almaar lagere energieprijzen inspireren de energieleveranciers echter nog altijd niet om opnieuw vaste contracten aan te bieden, nochtans erg populair in Vlaanderen.

Vaste contracten zijn er nog steeds enkel bij Luminus, en bij Mega, maar dan enkel voor een beperkte groep bestaande klanten. Andere grote spelers zoals Engie en Eneco kijken de kat nog steeds uit de boom.

Veel leveranciers blijven immers bevreesd dat de komende maanden de energieprijzen op de internationale markten toch weer gaan stijgen, en dat ze vervolgens fors verlies zouden maken op energiecontracten met vaste tarieven.

Nu de prijzen opnieuw zijn gedaald, zal het voor mensen die de voorbije maanden een prijzig energiecontract afgesloten hebben, de moeite lonen om naar een goedkoper energiecontract over te stappen. Probleem: zelf uw huidige variabel energiecontract vergelijken met de jongste variabele contracten is allesbehalve eenvoudig.

Sinds enkele weken helpt de V-Test van de Vreg je daarbij. Je kan op die website jouw huidig energiecontract ingeven. Wanneer je dan vandaag op zoek gaat naar een nieuw energiecontract, zie je in de resultatenlijst ook jouw huidig contract opduiken. Je ziet zo in één oogopslag of het (voldoende) loont om van energieleverancier te veranderen.