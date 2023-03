Heerlijk: alles mag makkelijk in dezelfde schaal en zo de oven in. De helft van de dadels gaan er vanaf het begin bij, op die manier worden ze helemaal zacht en binden ze de citrussaus met witte wijn. De rest van de dadels, olijven en kappertjes voeg je pas op het eind toe zodat ze niet uitdrogen en hun smaak behouden.

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 kg kippenboutjes

12 dadels zonder pit

2 onbespoten citroenen

2 onbespoten sinaasappels

6-tal teentjes knoflook

1 scheut witte wijn

Enkele takjes tijm

150 g stevige groene olijven

2 el (appel)kappertjes

Zwarte peper van de molen, zeezout

Olijfolie

Bereiding

1. Laat de kip op kamertemperatuur komen en verwarm de oven voor tot 180 °C. Leg de kippenboutjes in een grote ovenschaal, breng op smaak met peper en zout en besprenkel met olijfolie. Snijd de citroenen en sinaasappels in vier stukken. Knijp het sap van de helft uit over de kip en leg samen met de niet uitgeknepen parten bij in de ovenschaal.

2. Snijd de helft van de dadels doormidden en verdeel de stukken met de gekneusde tenen knoflook (pellen hoeft niet) en tijm tussen de kip. Overgiet met een scheut witte wijn. Rooster ongeveer 20 minuten in de oven. Als je eraan denkt, kun je af en toe wat van de saus over de kip lepelen zodat ze minder snel uitdroogt.

3. Haal uit de oven en doe de rest van de dadels, olijven en kappertjes erbij. Zet nog ongeveer 15 minuten terug, tot de boutjes een goudbruin korstje hebben. Neem uit de oven. Plet de gehalveerde dadels met een houten lepel en vermeng met de saus zodat deze wat indikt.

Zet de schaal in zijn geheel op tafel en schep uit. Lepel er voldoende saus overheen en geef iedereen ook een partje citroen en sinaasappel om zelf over de kip uit te knijpen.

TIP: Is de ovenschaal groot genoeg, dan zou je ook een in stukken gesneden zoete aardappel mee kunnen roosteren.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto’s: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven