De Britse koning Charles eist Frogmore Cottage weer op. Dat was de laatste vaste verblijfplaats van zijn zoon Harry en diens echtgenote Meghan ­Markle in het VK.

Charles zou Harry in januari gevraagd hebben om te vertrekken – vlak na diens spraakmakende biografie waarin hij opnieuw afrekent met de koninklijke familie. Een woordvoerder van het koppel bevestigt dat de vraag van het Paleis is gekomen.

Volgens Britse media zou de Britse koning het landhuis aan prins Andrew ­willen toekennen. Andrew, die een stap moest terugzetten in de koninklijke familie wegens zijn banden met Jeffrey Epstein en na beschuldigingen van seksueel misbruik, zou niet willen verhuizen en in de nabijgelegen Royal Lodge willen blijven. Daar woont hij al sinds 2004 en die woning is met 31 slaapkamers veel groter dan Frogmore Cottage. Buckingham Palace geeft geen commentaar.

Huwelijksgeschenk

Harry en Meghan ­kregen het huis op het landgoed van Windsor Castle in Berkshire in 2018 als huwelijksgeschenk van wijlen koningin Elisabeth. Ze lieten het renoveren voor 2,4 miljoen pond. Aanvankelijk werden de kosten betaald door de belastingbetaler via de Sovereign Grant, maar de hertog heeft uiteindelijk alles zelf terugbetaald.

De zes maanden durende renovatie van de woning omvatte onder meer nieuwe elektrische bedrading, de vervanging van plafond- en vloerbalken, nieuwe verwarmingssystemen en gas- en waterleidingen. Volgens Britse media werd er destijds ook een luxueuze keuken en een yogastudio in het huis gestoken.

In 2020 deden Harry en Meghan afstand van hun koninklijke titels en verlieten ze het Verenigd Koninkrijk. Nu leven ze in Californië met hun kinderen Archie en Lilibet. Maar Frogmore Cottage bleef hun basis als ze naar het Verenigd Koninkrijk reisden.

Kroning

Als Harry en Meghan de vraag van de koninklijke familie inwilligen, worden de banden tussen het koppel en de familie opnieuw dunner. Als ze dan naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zouden ze niet van de beveiliging van het landgoed kunnen gebruikmaken. Het is nog altijd onduidelijk of prins Harry de kroning van zijn vader in mei zal bijwonen.

Het landhuis heeft een rijke geschiedenis. Koningin Charlotte, de vrouw van George III, liet het in 1801 bouwen als een plek om met haar dochters aan het hofleven te ontsnappen. Nabestaanden van de Russische tsaar Nicolaas II verbleven er na hun vlucht naar het Verenigd Koninkrijk. De tsaar en zijn familie werden in 1918 door de bolsjewieken vermoord. Na de Tweede Wereldoorlog zou het gebruikt zijn door leden van het hofpersoneel.