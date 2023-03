Bircher muesli met meer dan één frisse toets

Het is eventjes werk op het moment zelf, maar wanneer je grote portie klaar is, heb je voor de rest van de werkweek ontbijt. De hoeveelheid zeste in dit recept is niet meer dan een suggestie, wie voorzichtig wil beginnen kan het bij één sinaasappel houden. Wie deze muesli extra fris wil, gebruikt het best grannysmithappels.

Foto: rr

Ingrediënten (voor 5 stevige porties)

250 g havervlokken

sap van 2 sinaasappels

fijne zeste van 2 sinaasappels en 1 citroen

1 dl water

1/2 liter yoghurt

2 grote appels

Vloeibare honing

Geroosterde en gehakte noten

Bereiding

1. Meng de haver met het sap, het water en de zeste. Zet het mengsel in een goed gesloten bakje in de koelkast; het kan een dag of vijf als basis voor je ontbijt dienen.

2. Meng er voor het eten per portie zo’n 100 g yoghurt, een halve geraspte appel en honing naar smaak onder. Strooi er wat noten over.

Recept: uit ‘Mijn keukengeheimen’ van Skye Gyngell

Foto: rr