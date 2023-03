Reza Pahlavi (62) probeert met andere Bekende Iraniërs in ballingschap van Iran een seculaire democratie te maken, in plaats van een theocratie. Maar hoeveel steun geniet hij daar nog?

Bij de vorige opstand tegen het regime van de ayatollahs in 2019 was hij nog op duikvakantie in de Caraïben. Deze keer is hij vastbesloten de protestgolf die vorig jaar ontstond na de dood van Mahsa Amini ...