Bij het zware treinongeval in Griekenland zijn al zeker 43 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer donderdag laten weten. Er zijn echter nog talrijke vermisten. Daarom blijven de reddingswerkers zoeken in de brokstukken, meldt de Griekse openbare omroep ERT.

Het treinongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Een passagierstrein met zowat 350 mensen aan boord kwam op het hetzelfde spoor terecht als een goederentrein die uit de tegenovergestelde richting kwam. De treinen kwamen frontaal in botsing.

Het ongeluk is te wijten aan een ‘tragische menselijke fout’, zei de Griekse premier, Kyriakos Mitsotakis, woensdagavond in een televisietoespraak. Het is het dodelijkste treinongeluk in decennia. De stationschef van Larisa, die woensdag opgepakt werd op verdenking van nalatigheid, zou toegegeven hebben dat hij de spoorwissels verkeerd geplaatst had.

De Griekse minister van Transport Kostas Karamanlis nam ontslag. ‘Het is het minste wat ik kan doen om de slachtoffers te eren’, verklaarde hij. Hij voegde eraan toe dat hij de verantwoordelijkheid voor ‘de jarenlange mislukkingen van de staat’ op zich neemt.

Uit protest tegen de erbarmelijke staat van het Griekse spoorwegnet zijn de spoorwegarbeiders over het hele land bezig met een 24 urenstaking. Ook twee van de drie metrolijnen in de hoofdstad Athene liggen plat.