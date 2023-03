Zonnige donderdag met maxima tot 10 graden

Donderdag krijgen we opnieuw volop zon met maxima van 5 tot 10 graden. Dat meldt het KMI.

Ook in de avond is het nog helder, maar in de loop van de nacht komt er vanaf het noorden lage bewolking opzetten en kan er zich op verschillende plaatsen ook aanvriezende mist vormen.

Vrijdag is het op vele plaatsen tijdens de ochtend grijs door aanvriezende mist en lage wolkenvelden. In de loop van de dag zijn er opklaringen mogelijk maar wat motregen is niet volledig uitgesloten. Ten zuiden van de Ardennen is het doorgaans zonnig. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden.

Zaterdag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken, al zijn er wellicht tijdelijk nog opklaringen in het zuiden. Er kan wat lichte regen of motregen vallen, in de Ardennen smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 à 8 graden in Vlaanderen.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met soms een kortstondige opklaring en er valt af en toe een winterse bui, in de Ardennen gaan er sneeuwbuien vallen. De wind waait vrij zwak, maar aan zee en op de hoogten matig.

Maandag nadert er een neerslagzone vanaf de Noordzee, waarbij er in de loop van de dag op vele plaatsen winterse neerslag kan gaan vallen. In de Hoge Ardennen valt er (lichte) sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 4 graden.