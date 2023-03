Man gearresteerd na vondst explosief in bagage op Amerikaans vliegveld

Op Lehigh Valley International Airport in de Amerikaanse staat Pennsylvania is maandag een explosief gevonden in een koffer. Dat meldt de FBI woensdag (lokale tijd).

Voor de feiten is een 40-jarige man opgepakt.

De koffer werd door de man ingecheckt op een vlucht naar Sanford in Florida. Toen de bagage vervolgens werd gecontroleerd door de Transportation Security Administration (TSA) ging er een alarm af en ontdekte een medewerker in de voering van de koffer een ‘rond object’.

Volgens de FBI zaten er aan het voorwerp twee ontstekingsmechanismen en bevatte het poeder dat in vetvrij papier en plasticfolie gewikkeld zat. ‘Vermoedelijk een mengsel van flitspoeder en de donkere korrels die worden gebruikt in commercieel vuurwerk’, aldus de FBI.

Het poeder zou ‘vatbaar voor ontbranding door hitte en wrijving’ zijn en was een ‘aanzienlijk risico voor het vliegtuig en de passagiers’.

Tegen de tijd dat het explosief werd ontdekt had de man die de koffer had ingecheckt de luchthaven al verlaten. Hij werd later die dag thuis opgepakt. Hij moet donderdag voor de rechter verschijnen. De FBI heeft niks bekendgemaakt over een mogelijk motief.