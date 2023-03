Pro League-ceo Lorin Parys steunt KAA Gent en Zulte Waregem: ‘Stel proefproject rond betere VAR-communicatie voor’

Ook de Pro League mengt zich in het debat rond de arbitrage. Ceo Lorin Parys eist een betere VAR-communicatie en lobbyt daarvoor bij de Belgische voetbalbond en de IFAB, dat de internationale spelregels opstelt.

Met KAA Gent en Zulte Waregem die woedend zijn op de videorefs, waren we benieuwd wat de Pro League – als overkoepelende organisatie van de profclubs – zou doen. Parys heeft alleszins niet stilgezeten. ‘Ik heb inmiddels met Lukas Brud, de grote baas van de IFAB, gesproken’, zegt hij. ‘Wat voor veel frustratie bij de clubs en fans zorgt, is enerzijds dat het niet altijd duidelijk is waaróm er een VAR-check gevraagd wordt, maar anderzijds ook dat de communicatie tussen scheidsrechter en VAR helemaal afgeschermd is. Je weet niet wat er gebeurt, wat er gezegd wordt en waar ze rekening mee houden om tot een beslissing te komen. De IFAB-regels laten niet toe dat dergelijke communicatie live uitgezonden wordt, maar als er twintig seconden tussen worden gelaten, kan het eventueel wél. Daarom is het een optie om een proefproject aan te vragen.’

Dat is echter niet aan de Pro League, maar aan de KBVB. ‘En daarom heb ik ook al met ceo Peter Bossaert gebeld. Ik heb hem gemeld dat wij die vraag stellen. En ik heb er ook op aangedrongen dat er een antwoord komt op de vragen die KAA Gent gesteld heeft. Alle begrip als de opnames van de bewuste fase vandaag niet kunnen worden gedeeld met het grote publiek, maar onze clubs, spelers en fans verdienen een antwoord op hun vragen. Open communicatie is erg belangrijk.’