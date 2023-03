Ook kardinalen moeten voortaan huur betalen, zegt Paus

Kardinalen en andere gezagsdragers van de Heilige Stoel moeten ‘offer’ brengen en huur betalen, meldt het Vaticaan. Het besluit moet zorgen voor meer transparantie binnen de kerk.

Paus Franciscus wil paal en perk stellen aan enkele privileges die zijn kardinalen en andere hoogwaardigheidsbekleders van de Heilige Stoel lange tijd genoten. Zo wil hij een einde maken aan verschillende vastgoedvoordelen, zoals de vrijstelling van huur. Dat meldt de officiële nieuwswebsite van het Vaticaan woensdag.

Volgens het pauselijke besluit wordt van de gezagsdragers verwacht dat ze met het oog op de economische besparingen een ‘offer’ brengen door de marktprijs neer te tellen voor hun appartementen, aldus Vatican News.

De maatregel is niet van toepassing op lopende contracten, maar na hun looptijd zullen deze contracten alleen kunnen worden verlengd of hernieuwd ‘met inachtneming van de nieuwe regels’, klinkt het. Uitzonderingen zijn enkel nog mogelijk met de directe toestemming van de paus. Voor de beslissing wordt verwezen naar de moeilijke economische context en de toenemende verplichtingen van de Kerk.

Het Vaticaan beschikt over een enorme vastgoedportefeuille ter waarde van miljarden euro’s, met onder andere prestigieuze adressen in Parijs, Londen en Genève, en talrijke flats in Rome. Sinds zijn verkiezing in 2013 probeert Franciscus de financiën van de Heilige Stoel op orde te brengen en voor meer transparantie te zorgen.