Is het weer grote liefde tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk?

U dacht misschien dat de Brexitonderhandelingen al lang rond waren. Maar niets is minder waar, want het was nog steeds wachten op een akkoord rond Noord-Ierland. Maandag raakten het Verenigd Koninkrijk en de EU er dan uiteindelijk toch uit. Het bewijst dat er toch nog wat liefde is tussen Londen en Brussel.





Het nieuwe akkoord is een belangrijke opsteker voor de Britse premier Rishi Sunak. Ook daarover hebben we het in deze podcast.

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.