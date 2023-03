KAA Gent en Zulte Waregem verhogen druk op Referee Department: ‘Onkunde of onwil?’

Het bestuur van voetbalclub KAA Gent heeft in een officiële mededeling gereageerd op de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd Club Brugge - KAA Gent van vorige zondag, toen Club-speler Tajon Buchanan niet werd uitgesloten ondanks een elleboogstoot in het gezicht van Gent-speler Gift Orban. Ook Zulte Waregem toont zich verbolgen over de arbitrage, na de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen.

Voor KAA Gent is de maat vol. Vooral ook omdat een eerdere oproep voor een fair en consistent verloop van de competitie op niets uitdraaide. Zo vragen de Buffalo’s zich nu in een statement af of er sprake is van ‘onwil’ of ‘onkunde’. Vooral ook omdat de toelichting van Frank De Bleeckere en de reactie van VAR-coördinator Christophe Dierick geen soelaas brachten.

Volgens Gent staat het niet alleen in dit debat. Tal van clubs, fans en media lijken de vele incidenten met de refs en VAR stilaan moe te zijn. Daarom vraagt KAA Gent nu concreet om de communicatie tussen VAR Kevin Van Damme en ref Erik Lambrechts vrij te geven. De Buffalo’s willen duidelijkheid over wat er precies werd gezegd en hoe Van Damme dat uitlegt. Indien het Referee Department niet wil ingaan op dat verzoek, overweegt KAA Gent juridische stappen te ondernemen.

Ook Zulte Waregem ‘ontgoocheld en kwaad’

Ook Zulte Waregem is ‘ontgoocheld en kwaad’ op de scheidsrechters en stuurde een bericht de wereld in, naar aanleiding van de ‘inconsequente’ beslissingen tijdens de bekerwedstrijd van dinsdagavond tegen KV Mechelen. De club betwist de beslissingen van scheidsrechters Bram Van Driessche en Nicolas Laforge en wil niet dat zij nog de leiding krijgen over wedstrijden die Essevee dit seizoen speelt.

Tijdens de bewuster bekerwedstrijd werd een tackle van Essevee-speler Alessandro Ciranni na een tussenkomst van de VAR niet met een gele maar rode kaart bestraft. De club zegt een gele kaart te accepteren, maar heeft geen begrip voor het feit dat verschillende andere fases, waarbij de spelers van Zulte Waregem het slachtoffer waren, onbestraft bleven.

De club stelt vast dat foute beslissingen door scheidsrechters steeds meer impact krijgen op het professionele voetbal.