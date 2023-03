Philippe Geluck stuurt zijn Kat naar het Brussels Parlement

In de binnentuin van het Brussels parlement komt een standbeeld van De Kat van Philippe Geluck. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee.

Het Brussels Parlement heeft een aankoop gedaan: de binnentuin van het Brusselse Parlement zal worden verfraaid met een beeld van De Kat, alias Le Chat, de bekende filosofisch aangelegde, bedrieglijk naïeve cartoonfiguur van de Brusselse tekenaar Philippe Geluck. Het beeld wordt uitgevoerd in brons, en zal 3 meter hoog en 2,5 meter breed zijn. Kostenplaatje: 370.000 euro. Dat meldt La Libre Belgique. De beslissing om het beeld bij Geluck te bestellen is bij consensus genomen, benadrukt Stefan Durviaux, kabinetschef van Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) door het Bureau van het parlement, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn.

• Column | Le Chat een kat noemen

Geen vuiltje aan de lucht, dus. Maar elders klinkt wel kritiek, en die heeft ook te maken met het geplande museum dat aan De Kat en het werk van Geluck zal worden gewijd. Dat museum is gepland op een site op de Kunstberg achter het Koningsplein, grenzend aan Bozar. De werken ervoor zijn in volle gang. Het Brussels Gewest investeert 9,33 miljoen euro: ‘Dat is de ruwbouw’, aldus Philippe Geluck, die zelf 7 miljoen zal investeren in de verdere afwerking en inrichting. Hij zal het gebouw huren van het Brussels Gewest. ‘Het museum zal niet alleen gewijd zijn aan mijn eigen tekeningen, schilderijen en sculpturen, maar zal ook expo’s organiseren rond het werk van grote humoristische tekenaars uit binnen- en buitenland, van Kamagurka tot Sempé’, aldus Geluck.

Moderne kunst

7 miljoen, dat is zelfs voor een uiterst succesvolle kunstenaar als Geluck veel geld. Een deel daarvan hoopt hij binnen te halen met de verkoop van monumentale sculpturen van De Kat, waarvan het Brusselse parlement er net eentje heeft gekocht. Dubbelop, vinden een aantal mensen uit de Brusselse culturele wereld. Onder hen kunstenares Sandrine Morgante: zij is van mening dat de aankoop van het beeld ‘een extra cadeau’ is voor Philippe Geluck, een gemiste kans om een minder bekende Brusselse kunstenaar in het zonnetje te plaatsen, zegt ze in La Libre Belgique. Morgante en enkele medestanders lanceerden in 2021 – toen de plannen voor het museum werden bekendgemaakt – een petitie. De meer dan 6.000 ondertekenaars vroegen de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) toen om af te zien van het Kattenmuseumproject. Ze vonden het niet kunnen dat de overheid een museum zou oprichten ‘met overheidsgeld ten voordele van één kunstenaar, met een commercieel oogmerk en zonder overleg’, in plaats van ‘een echt cultureel en museaal beleid te voeren in Brussel’. De Kunstberg zou in de plaats daarvan de ideale plek zijn om een museum voor moderne kunst te bouwen, opperden zij. En als dat niet kon, moest er tenminste een oplossing komen zodat de collectie moderne kunst van het Museum voor Schone Kunsten weer voor het publiek te zien zou zijn. Maar dat laatste is federale, en geen gewestelijke materie: in Brussel is alles ingewikkeld. De plannen voor het museum werden voortgezet.

Groot in Frankrijk

‘Met amper 1.200 m² tentoonstellingsruimte is het pand dat nu wordt gebouwd veel te klein om de federale collectie moderne kunst te herbergen’, zegt Geluck. ‘Ik ben het eens met de kritiek dat er nood is aan een museum voor moderne kunst in Brussel. Je kunt ook stellen dat er nood is aan een meer samenhangend cultureel beleid in de stad, of in het Gewest, dat is óók een gevecht dat we moeten voeren. Maar laat ons niet elkaar bevechten door te stellen dat strips en cartoons niet thuishoren in een museum. Het museum zal bovendien zonder subsidies opereren, en 25 mensen tewerkstellen’, aldus Geluck. De ervaring met onder meer het Marc Sleen-museum, het Suske en Wiske-museum en het Hergé-museum leert dat stripmusea gewijd aan één figuur of tekenaar vaak niet zo goed lopen. Maar daar is Geluck gerust in: Le Chat is wereldwijd bekend en een echte grootheid in Frankrijk. En de Kunstberg is natuurlijk een toplocatie.

Terug naar het standbeeld dat in de binnentuin van het Brussels Parlement komt. Durviaux schetst de context: er was een openbare oproep gedaan naar voorstellen voor een kunstwerk. Voor de artistieke commissie die door het parlement werd aangesteld, voldeed geen van de binnengelopen voorstellen. ‘Vervolgens hebben we Geluck de vraag gesteld een beeld te ontwerpen rond democratie en de vrije uitwisseling van gedachten. De aankoop door het Brusselse parlement staat los van de investering in het museum door het Brusselse Gewest. Critici hekelen het feit dat de binnentuin van het parlement geen openbaar domein is. Maar hij is wel toegankelijk voor bezoekers. Het is de bedoeling dat het beeld deel uitmaakt van een educatief project voor bezoekende scholieren over democratie en vrije meningsuiting.’

Vanaf 9 maart zullen in het Brusselse Warandepark overigens 22 bronzen beelden van Le Chat worden tentoongesteld: de tentoonstelling ‘De kat wandelt’ deed eerder Parijs, Bordeaux, Caen, Genève, Monaco en Montreux aan.