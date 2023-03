Gratis bestaat niet, ook niet in Wallonië

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gratis water!

Het was januari 2020, van corona was nog net geen sprake, en de Waalse regering kondigde aan restaurants te willen verplichten om gratis kraantjeswater aan te bieden. Dat was een van de groene accenten uit het Waalse regeerakkoord. Gedaan met het transporteren van waterflessen terwijl water gewoon overal uit de kraan stroomt. De consument vaart er bovendien wel bij, tenzij de restaurants het inkomensverlies op een andere manier compenseren natuurlijk.

En daar knelt het schoentje, zo waarschuwde de Waalse horecafederatie meteen. Gratis bestaat niet, en het inkomensverlies zou elders gecompenseerd moeten worden. De waterproducenten zien het collectieve faillissement al opdoemen.

Aan Vlaamse kant is er helemaal geen politieke animo. ‘Het is niet aan de overheid om dat te verplichten’, zo oordeelde Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Economie op dat moment.

Geen gratis water!

En zie, drie jaar later gaat het feest ook in Wallonië niet door, zo meldt La Libre Belgique. De economische doemberichten doen de regering Di Rupo van het plan afzien. Willy Borsus (MR), Waals minister van Economie, zegt nu op zijn beurt dat het aan de horeca-uitbaters zelf is om te kiezen tegen welke prijs ze hun water slijten. ‘We verplichten niets. Gratis bestaat niet: iemand gaat het altijd betalen.’ En zo sneuvelt een duidelijke belofte uit het eigen regeerakkoord.

Halt

Ook voor de woordvoerders van de Vlaamse ministers zijn het lange en geen gemakkelijke dagen. En voor de woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA) al helemaal. Olivier Van Raemdonck vergezelde zijn baas naar het Vlaams Parlement, alwaar een ‘ontgoochelde maar vastberaden’ Jambon zou aankondigen dat hij echt wel bijna een stikstofakkoord heeft. Alleen werd Van Raemdonck zonder pardon tegengehouden aan de ingang van het parlement. Zijn accreditatie was verlopen na jaren van online parlementszittingen tijdens corona. Dat is intussen verholpen, net op tijd voor de grote aankondiging van het langverwachte stikstofakkoord ergens in de nabije toekomst.