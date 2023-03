Een nieuw F1-seizoen gaat altijd gepaard met nieuwigheden. Na de technologische revolutie van 2022 situeren de grootste veranderingen zich dit jaar veeleer op het sportieve vlak.

De F1-kalender telt dit jaar 23 races, meer dan ooit tevoren. Dat had er zelfs nog eentje meer kunnen zijn, maar de geschrapte Grand Prix in China – een gevolg van de covid-maatregelen in het land – wordt ...