De Commissie wil het onmogelijk maken om verkeersboetes van andere Europese landen nog te ontlopen. En er zitten nog andere richtlijnen over het verkeer in de pijplijn, zoals een nul-alcoholbeleid voor jonge chauffeurs.

Bij verkeersongevallen in de Europese Unie vielen er vorig jaar 20.600 doden. In vergelijking met 2019 is dat een daling met 10 procent, maar tegenover 2021 is dat 3 procent meer. ‘Het gaat allemaal te ...