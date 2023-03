Vlaanderen verschafte arbeidsvisa voor ‘firma’s die gewoonweg niet bestaan’

De Vlaamse overheid ging bij de aflevering van vergunningen aan arbeidsmigranten ‘uit van de informatie van de werkgever’, zonder verder controle. Dat blijkt uit briefwisseling tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en het departement Werk.

‘Firma’s die frauduleus werden gebruikt’, ‘firma’s die gewoonweg niet bestaan’ of ‘micro-ondernemingen die weinig of geen winst maken’: in oktober vorig jaar stuurde de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken een brief aan het Vlaams departement Werk die bulkt van de explosieve details over de fraude met ‘gecombineerde vergunningen’ voor arbeidsmigranten, die vorige week aan het licht kwam.

• Keurde de Vlaamse overheid frauduleuze vergunningen goed?

In de brief, die De Standaard kon inkijken, schrijft Freddy Roosemont, topman van Vreemdelingenzaken, dat het Belgische consulaat-generaal in Istanbul ‘steekproefgewijs’ dossiers ging onderzoeken na een getuigenis van een slachtoffer van mensenhandel op de Antwerpse Borealis-werf en na een opmerkelijke toename van het aantal aanvragen. ‘Eind september stond de teller reeds op 1.227 visumaanvragen’, waarmee het aantal aanvragen tijdens de laatste drie maanden hoger was dan dat in heel 2021.

Bij die steekproef, schrijft de DVZ, stelde het consulaat het volgende vast:

- ‘De firma’s bevestigen dat zij de personen die een visum aanvragen (...) niet kennen. Andere verklaren dat de naam van hun firma frauduleus werd gebruikt. Nog andere firma’s bestaan gewoonweg niet.’

- ‘In de onderzochte dossiers zijn de meeste firma’s micro-ondernemingen die weinig of geen winst maken.’

- ‘In de onderzochte dossiers hebben de meeste firma’s geen enkele zichtbaarheid op het internet of is er geen enkel spoor van terug te vinden op Google Maps.’

‘Bij het lezen van die vaststellingen,’ schrijft Roosemont, ‘lijkt het me cruciaal om de vraag te stellen wat de werkelijke bedoeling is van deze vele aanvragen van gecombineerde vergunningen en wil ik me ervan verzekeren dat die procedure door sommigen niet zuiver voor migratiedoeleinden of schandelijke doeleinden (mensenhandel) wordt gebruikt.’ De topman wijst erop ‘dat bepaalde namen regelmatig terugkomen’.

Pas controle ‘als tewerkstelling is aangevat’

Sinds die brief zouden op het consulaat in Istanbul nu al 800 dossiers geblokkeerd zijn, naast nog een honderdtal op het consulaat in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

In het antwoord op de brief van de Dienst Vreemdelingenzaken antwoordt de topman van het Vlaams departement Werk en Sociale Zaken onder meer dat de Dienst Economische Migratie ‘bij de afgifte van een eerste toelating tot arbeid uitgaat van de informatie die de werkgever ons aanreikt’. ‘Of de tewerkstelling effectief aan deze vereisten voldoet, kan pas gecontroleerd worden zodra de werknemer in België is en de tewerkstelling aangevat heeft.’

De twee brieven werden vanmiddag verspreid onder alle leden van de commissie Werk in het Vlaams Parlement, waar donderdag een hoorzitting over het dossier van de mogelijke fraude met arbeidsvergunningen plaatsvindt.