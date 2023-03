Geen Strade Bianche voor Wout van Aert op zaterdag, wél starten in Tirreno-Adriatico op maandag: voor de leek lijkt het alsof het uitstel van zijn competitiedebuut op de weg met slechts twee dagen amper een verschil maakt. ‘Maar qua fysiologische inspanning vallen de ééndagwedstrijd en de rittenkoers niet met elkaar te vergelijken’, zegt hoofdcoach Mathieu Heijboer.

De beslissing van de teamleiding van Jumbo-Visma om Wout van Aert uit de Strade te houden, is weloverwogen. De fietsapp Strava leert dat de Herentalsenaar na een oponthoud van twee dagen pas op 15 februari met het grote werk is begonnen in Tenerife. ‘Wout was in het begin van zijn stage een paar dagen ziek. De oefeningen die hij op de hoogtestage moest afwerken, heeft hij dan wel ingehaald maar door het afblazen van de Strade kan hij nu nog iets langer op de Teide blijven.’

De Kempenaar ging er maandag ook nog hard tegenaan. Op Strava liet hij 170,02 km en 4.285 hoogtemeters noteren. Sinds zaterdag was het elke dag iets meer om dan gisteren met amper 44,08 km en 1.159 hoogtemeters een snipperdag in te bouwen.

Nooit voor spek en bonen

Hét probleem van Wout van Aert is ook zijn status. De buitenwereld verwacht dat hij in de Strade als ex-winnaar meestrijdt voor de zege. En dat zou nu niet het geval zijn. ‘Het uitstel van zijn competitiestart kwam er ook in de wetenschap dat hij nog niet op het punt staat dat hij de verwachtingen zou kunnen inlossen. Daarom is het voor Wout beter om in een meerdaagse WorldTour-wedstrijd als Tirreno-Adriatico te beginnen en daar verder aan zijn vorm te werken. In de Strade Bianche moet je altijd diep in het rood gaan, terwijl je in zo’n rittenkoers meer in functie van Milaan-Sanremo kan rijden.’

Van Aert komt pas zaterdag van zijn berg af en hij voegt zich dan bij de selectie die zich klaarmaakt voor de zevendaagse rittenkoers die maandag start in Lido di Camaiore.

Huisanalist Marc Sergeant kan de kalenderwijziging van Van Aert heel goed plaatsen. ‘Wout zal zich nog niet 100 procent fit voelen en hij rijdt er nu eenmaal nooit voor spek en bonen bij. Eerlijk: van de Strade Bianche word je niet beter. Integendeel. Dat is een wedstrijd aan heel hoge intensiteit. In de Tirreno word je wel echt geleidelijk aan beter.’

‘Als ploegmanager heb ik destijds met Peter Van Petegem ook eens die beslissing moeten nemen toen hij op de vooravond van Milaan-Sanremo wat koortsig was. Ik stuurde hem als de bliksem naar huis, terwijl Peter wel nog de Primavera wou rijden. Het was het jaar dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won. Hadden we Peter zijn zin laten doen, dan was na Sanremo heel zijn voorjaar naar de knoppen. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om soms knopen door te hakken.’