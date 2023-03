Cambodjaans meisje dat stierf aan vogelgriep had niet de gevreesde variant

Het vogelgriepvirus dat een meisje uit Cambodja doodde, is niet de stam die wereldwijd massale sterfte onder vogels veroorzaakt en waarvan wordt gevreesd dat hij een pandemie bij mensen kan uitlokken.

Het elfjarige meisje uit het zuiden van Cambodja dat vorige week overleed aan een infectie met het vogelgriepvirus H5N1, was niet besmet met de virusvariant die momenteel wereldwijd sterfte veroorzaakt onder wilde vogels en pluimvee. Ze stierf aan een infectie met een plaatselijke virusstam, die al tien jaar voorkomt bij kippen en eenden in Cambodja. Het gaat om de stam 2.3.2.1c, die in 2013 en 2014 in de regio tot sporadische infecties bij mensen heeft geleid. Dat heeft Erik Karlsson, een viroloog van het Pasteur Instituut van Cambodja in Phnom Penh gemeld in het vakblad Nature, op basis van de genetische uitlezing van het erfelijke materiaal van het virus.

Virologen vreesden aanvankelijk dat het meisje besmet was geweest met de wereldwijd verspreide vogelgriepvirusvariant 2.3.4.4b. Die heeft inmiddels ook zoogdieren ziek gemaakt en sinds 2020 een handvol mensen besmet. Aanvankelijk waren er geruchten dat een tiental verwanten en kennissen van het meisje eveneens vogelgriep had opgelopen. Dat voedde de vrees dat ze een geëvolueerde variant van dit virus hadden opgelopen, die onder mensen overdraagbaar was geworden. Zo’n variant zou een wereldwijde grieppandemie op gang kunnen trekken. Maar bij nader onderzoek bleek geen van de contactpersonen van het meisje besmet. Behalve dan haar vader, die eveneens de Cambodjaanse virusvariant onder de leden had en die inmiddels is hersteld.