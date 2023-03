Greta Thunberg opgepakt in protest tegen Noorse windmolens

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is samen met andere activisten kort opgepakt tijdens een protest in Oslo aan het ministerie van Financiën. De afgelopen dagen protesteerden ze tegen twee windmolenparken in Noorwegen.

Het klimaatprotest was deze keer niet gericht tegen olieraffinaderijen, maar tegen windmolens die op land van de inheemse Sami staan in Centraal-Noorwegen.

De voorbije dagen blokkeerden de activisten daarom de toegang tot enkele overheidsgebouwen in Oslo. Thunberg hield een Sami-vlag vast toen ze werd weggedragen door de Noorse politie terwijl honderden demonstranten slogans riepen. Even later werd ze weer vrijgelaten.

Groene transitie

De activisten vinden dat de transitie naar groene energie niet ten koste mag gaan van de rechten van inheemse groepen. ‘Dan is het niet rechtvaardig’, zei Thunberg aan persagentschap Reuters.

Volgens de Sami maken de gigantische windmolens hun rendieren bang. Ze verstoren ook hun eeuwenoude tradities. In 2021 oordeelde het Hooggerechtshof dat twee windparken in Fosen de rechten van de Sami schenden. Meer dan 16 maanden later zijn de turbines nog altijd operationeel. De Noorse Sami-vereniging eist dat de turbines afgebroken worden. ‘We eisen dat Noorwegen winst niet boven de rechten van inheemse rechten plaatst.’

Windmolens in Fosen. Foto: REUTERS

Maatregelen

Het Noorse ministerie van Energie noemt de juridische situatie rond de windparken complex. ‘We hebben een duurzame oplossing nodig’, zei minister van Energie Terje Aasland na een onmoeting met de demonstranten buiten zijn ministerie. ‘We moeten zo goed mogelijk met de belangenconflicten omgaan. We moeten de mensenrechten van de inheemse groepen zo goed mogelijk vrijwaren, opdat het hoeden van rendieren een veilige toekomst heeft.’

Het Noorse bedrijf Statkraft, dat de windmolens mee beheert, hoopt dat bepaalde maatregelen de verzuchtingen van de rendierhouders kan tegemoetkomen. Er is ook sprake van ‘compensatiemaatregelen’ voor het uitbaten van de parken. De beheerder zijn alleszins niet van plan om de windmolen af te breken. De Noorse windparken bestaan uit 151 turbines, die in 2019 en 2020 operationeel werden.